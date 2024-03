Огорчил Украину. Названы претенденты на топ-гол плей-офф отбора Евро-2024

Европейский футбольный союз выбрал четыре номинанта на лучший гол матчей плей-офф квалификации чемпионата Европы 2024 года.

На победу в опросе претендуют сразу два гола в исполнении игрока сборной Исландии Альберта Гудмудссона: один в ворота команды Израиля (4:1) в полуфинале плей-офф, второй – в ворота сборной Украины в финальной игре (1:2).

Конкуренцию ему составляют голы в исполнении поляка Якуба Пьотровски и валлийца Неко Уильямса.

Ранее сообщалось, что в УЕФА дали оценку победе Украины над Исландией.

