Огорчил Украину. Названы претенденты на топ-гол плей-офф отбора Евро-2024
Имеются четыре номинанта
Европейский футбольный союз выбрал четыре номинанта на лучший гол матчей плей-офф квалификации чемпионата Европы 2024 года.
На победу в опросе претендуют сразу два гола в исполнении игрока сборной Исландии Альберта Гудмудссона: один в ворота команды Израиля (4:1) в полуфинале плей-офф, второй – в ворота сборной Украины в финальной игре (1:2).
Конкуренцию ему составляют голы в исполнении поляка Якуба Пьотровски и валлийца Неко Уильямса.
Ранее сообщалось, что в УЕФА дали оценку победе Украины над Исландией.
Which was your goal of the #EURO2024 play-offs?! ⚽— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) March 26, 2024
🔥 Albert Gudmundsson's perfect free-kick
👌 Neco Williams' brilliant free-kick strike
💥 Jakub Piotrowski's long-range effort
😍 Albert Gudmundsson's footwork and strike@AlipayPlus | #EQGOTT
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