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Чемпионат Европы
27 марта 2024, 09:55 | Обновлено 27 марта 2024, 10:08
304
0

Огорчил Украину. Названы претенденты на топ-гол плей-офф отбора Евро-2024

Имеются четыре номинанта

27 марта 2024, 09:55 | Обновлено 27 марта 2024, 10:08
304
0
Огорчил Украину. Названы претенденты на топ-гол плей-офф отбора Евро-2024
УЕФА

Европейский футбольный союз выбрал четыре номинанта на лучший гол матчей плей-офф квалификации чемпионата Европы 2024 года.

На победу в опросе претендуют сразу два гола в исполнении игрока сборной Исландии Альберта Гудмудссона: один в ворота команды Израиля (4:1) в полуфинале плей-офф, второй – в ворота сборной Украины в финальной игре (1:2).

Конкуренцию ему составляют голы в исполнении поляка Якуба Пьотровски и валлийца Неко Уильямса.

Ранее сообщалось, что в УЕФА дали оценку победе Украины над Исландией.

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Альберт Гудмундссон сборная Исландии по футболу сборная Польши по футболу сборная Уэльса по футболу Украина - Исландия Евро-2024
Источник УЕФА
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