В УЕФА дали оценку победе Украины над Исландией

Пресс-служба Европейского футбольного союза опубликовала резюме финальному матчу квалификации чемпионата Европы 2024 между сборными Украины и Исландии, в котором волевую победу одержали украинцы – 2:1.

«Украина продемонстрировала воодушевляющее возвращение во втором тайме во Вроцлаве и, преодолев отставание в счете, как и в прошлый четверг в Боснии и Герцеговине, обыграла Исландию и заняла место в группе E.

Потрясающий гол, забитый Альбертом Гудмундссоном на исходе первого часа игры, позволил гостям контролировать ситуацию к перерыву после того, как удар Романа Яремчука был отменен из-за офсайда. Украина не остановилась на достигнутом, и за пять минут до конца встречи Михаил Мудрик оформил победу», - сказано в отчете пресс-службы УЕФА.

Кроме этого, в Ньоне отметили ключевую статистику последних матчей украинской сборной: она проиграла только два из последних 20 отборочных матчей ЕВРО (13 побед 5 ничьих).

Ранее Андрей Лунин отреагировал на выход сборной Украины на Евро-2024.