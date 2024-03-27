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Чемпионат Европы
27 марта 2024, 09:33 | Обновлено 27 марта 2024, 09:38
4135
5

В УЕФА дали оценку победе Украины над Исландией

Подведен итог матчу финала отбора на Евро-2024

27 марта 2024, 09:33 | Обновлено 27 марта 2024, 09:38
4135
5
В УЕФА дали оценку победе Украины над Исландией
Getty Images/Global Images Ukraine

Пресс-служба Европейского футбольного союза опубликовала резюме финальному матчу квалификации чемпионата Европы 2024 между сборными Украины и Исландии, в котором волевую победу одержали украинцы – 2:1.

«Украина продемонстрировала воодушевляющее возвращение во втором тайме во Вроцлаве и, преодолев отставание в счете, как и в прошлый четверг в Боснии и Герцеговине, обыграла Исландию и заняла место в группе E.

Потрясающий гол, забитый Альбертом Гудмундссоном на исходе первого часа игры, позволил гостям контролировать ситуацию к перерыву после того, как удар Романа Яремчука был отменен из-за офсайда. Украина не остановилась на достигнутом, и за пять минут до конца встречи Михаил Мудрик оформил победу», - сказано в отчете пресс-службы УЕФА.

Кроме этого, в Ньоне отметили ключевую статистику последних матчей украинской сборной: она проиграла только два из последних 20 отборочных матчей ЕВРО (13 побед 5 ничьих).

Ранее Андрей Лунин отреагировал на выход сборной Украины на Евро-2024.

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УЕФА сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Украина - Исландия
Источник УЕФА
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Saar
офігенне резюме: описали всі голи, крім Циганкова.... "Мудрик приніс перемогу"....
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+1
Max-Morlock
Где тут оценка?  Это пересказ событий)
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+1
Український Крим
Польща, Грузія, Україна ..... розвели тут русофобію кляте УЄФА, дідов не чтять
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0
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Vovan78
От су..а, Чеферін мабуть засмутився такому результату. Він же так не хотів бачити Україну на Євро. А тут такий болт в ср..ку йому встромили.
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0
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