Чемпионат Европы27 марта 2024, 09:14 | Обновлено 27 марта 2024, 09:24
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ФОТО. Лунин отреагировал на выход Украины на Евро-2024
Вратарь поздравил команду с успехом
27 марта 2024, 09:14 | Обновлено 27 марта 2024, 09:24
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Голкипер сборной Украины и мадридского «Реала» Андрей Лунин отреагировал на победу украинской команды над Исландией (2:1) в финале плей-офф отбора на чемпионат Европы 2024 года.
Уроженец Харьковской области в инстаграме поздравил с успехом всех «сине-желтых».
«Браво команда», – написал Андрей Лунин, поделившись командным фото из раздевалки после игры.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» поздравил Лунина в выходом на Евро-2024.
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