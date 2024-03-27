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Чемпионат Европы
27 марта 2024, 09:14 | Обновлено 27 марта 2024, 09:24
5310
1

ФОТО. Лунин отреагировал на выход Украины на Евро-2024

Вратарь поздравил команду с успехом

27 марта 2024, 09:14 | Обновлено 27 марта 2024, 09:24
5310
1
ФОТО. Лунин отреагировал на выход Украины на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины и мадридского «Реала» Андрей Лунин отреагировал на победу украинской команды над Исландией (2:1) в финале плей-офф отбора на чемпионат Европы 2024 года.

Уроженец Харьковской области в инстаграме поздравил с успехом всех «сине-желтых».

«Браво команда», – написал Андрей Лунин, поделившись командным фото из раздевалки после игры.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» поздравил Лунина в выходом на Евро-2024.

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Андрей Лунин фото сборная Украины по футболу Украина - Исландия сборная Исландии по футболу
Источник Instagram
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Max-Morlock
Уроженец Краснограда, откуда и Мудрик.
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