ФОТО. Лунин отреагировал на выход Украины на Евро-2024

Голкипер сборной Украины и мадридского «Реала» Андрей Лунин отреагировал на победу украинской команды над Исландией (2:1) в финале плей-офф отбора на чемпионат Европы 2024 года.

Уроженец Харьковской области в инстаграме поздравил с успехом всех «сине-желтых».

«Браво команда», – написал Андрей Лунин, поделившись командным фото из раздевалки после игры.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» поздравил Лунина в выходом на Евро-2024.