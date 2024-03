ВИДЕО. Медведев обиделся и начал издеваться над Руне, не увидев извинения

В матче 1/4 финала Мастерса в Индиан-Уэллс четвертый номер мирового рейтинга Даниил Медведев обыграл 7-ю ракетку мира Хольгера Руне (7:5, 6:4).

В первом розыгрыше второго сета теннисист из Дании пробил в корпус вышедшего к сетке Медведева. Все бы ничего, но Даниил не увидел, как соперник извинился, как это принято в теннисе. Это не на шутку его разозлило.

Медведев подошел к сетке, все еще ожидая извинений, которых не увидел. После чего показал Руне, что следит за ним. Далее стало еще веселее, Даниил задрал шорты, пародируя привычку Хольгера. После этого уже Руне подошел к судье с претензией: «Он надо мной издевается, и ему за это ничего не будет?».

К счастью, судья видел, что Хольгер вовремя извинился и решил подождать, когда эмоции улягутся. В итоге оба теннисиста вышли к сетке и пожали руки.

First point of the 2nd set 😛@bnpparibasopen pic.twitter.com/uWI0rd83Cg