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  4. ВИДЕО. Медведев обиделся и начал издеваться над Руне, не увидев извинения
ATP
15 марта 2024, 10:40 | Обновлено 15 марта 2024, 11:43
2105
4

ВИДЕО. Медведев обиделся и начал издеваться над Руне, не увидев извинения

Даниил был близок к очередному срыву

15 марта 2024, 10:40 | Обновлено 15 марта 2024, 11:43
2105
4
ВИДЕО. Медведев обиделся и начал издеваться над Руне, не увидев извинения
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне и Даниил Медведев

В матче 1/4 финала Мастерса в Индиан-Уэллс четвертый номер мирового рейтинга Даниил Медведев обыграл 7-ю ракетку мира Хольгера Руне (7:5, 6:4).

В первом розыгрыше второго сета теннисист из Дании пробил в корпус вышедшего к сетке Медведева. Все бы ничего, но Даниил не увидел, как соперник извинился, как это принято в теннисе. Это не на шутку его разозлило.

Медведев подошел к сетке, все еще ожидая извинений, которых не увидел. После чего показал Руне, что следит за ним. Далее стало еще веселее, Даниил задрал шорты, пародируя привычку Хольгера. После этого уже Руне подошел к судье с претензией: «Он надо мной издевается, и ему за это ничего не будет?».

К счастью, судья видел, что Хольгер вовремя извинился и решил подождать, когда эмоции улягутся. В итоге оба теннисиста вышли к сетке и пожали руки.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Elis
Це їх так "вєлікая русская культура" виховує. Всі інші вже прозріли б нарешті, а ні, досі плачуть по толстоєвському. 
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+2
Alehandro
клоун
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+2
Yuri Bondar
всі бездомні ведуть себе як бидло. Із останнього: звєрєв в матчі проти ДеМінора волав матами на весь стадіон, було чути на трансляції
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+1
Alex Komnin
От потвора. За що він мав вибачатися. Це опція, а не обов'язок. Хоч один би матч без скандалів. Спробував би Надалю показати пальці.
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+1
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