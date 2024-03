Будет суперматч. Определены полуфиналисты Мастерса в Индиан-Уэллс

В ночь на 15 марта состоялись матчи 1/4 финала хардового турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс (США).

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас в двух сетах переиграл Александра Зверева. Интересно, что поединок был прерван в третьем гейме первого сета из-за атаки пчел.

В полуфинале теннисных фанатов ждет суперпоединок: Карлос Алькарас vs Янник Синнер. Итальянец в четвертьфинале выбил Иржи Легечку.

В полуфинале в верхней части турнирной сетки сойдутся Томми Пол и Даниил Медведев.

АТР 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Томми Пол [17] – Каспер Рууд [9] – 6:2, 1:6, 6:3

Даниил Медведев [4] – Хольгер Руне [7] – 7:5, 6:4

Нижняя часть сетки

Иржи Легечка [32] – Янник Синнер [3] – 3:6, 3:6

Александр Зверев [6] – Карлос Алькарас [2] – 3:6, 1:6

АТР 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Пары 1/2 финала

Томми Пол [17] – Даниил Медведев [4]

Янник Синнер [3] – Карлос Алькарас [2]

🚨 THIS IS NOT A DRILL 🚨@janniksin faces @carlosalcaraz on Saturday!#IndianWells | #TennisParadise pic.twitter.com/7jWjaBmpif