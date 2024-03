Теперь с Элиной в Майами. Монфис проиграл 9-й ракетке на Мастерсе в США

Французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (Франция, ATP 54) завершил выступления на хардовом турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В 1/8 финала Мастерса француз в трех сетах проиграл 9-й ракетке мира Касперу Рууду (Норвегия) за 2 часа и 29 минуты.

АТР 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/8 финала

Каспер Рууд (Норвегия) [9] – Гаэль Монфис (Франция) – 3:6, 7:6 (7:3), 6:4

Это была вторая встреча теннисистов. Норвежец сравнял счет в очных поединках.

В четвертьфинал тысячника в США Рууд сыграет против победителя встречи Лука Нарди – Томми Пол.

Ранее с одиночного женского разряда вылетела и Свитолина, которая проиграла Эмме Наварро в 1/16 финала. Скорее всего, следующим турниром для Элины и Гаэля станет Майами.

Breaking through in IW 💪@CasperRuud reaches the quarterfinals at Indian Wells for the first time after a tough battle against Monfils!#TennisParadise pic.twitter.com/bm4w1kvlEm