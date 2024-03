Вслед за Цуренко. Свитолина проиграла Наварро на топ-турнире в Индиан-Уэллс

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 17) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В 1/16 финала крупных соревнований украинка в трех сетах уступила Эмме Наварро (США. WTA 23) за 2 часа.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) – Эмма Наварро (США) [23] – 1:6, 6:4, 3:6

Во второй партии Свитолина проигрывала 2:4, сумела выиграть сет, однако в третьем сете сильнее все равно оказалась американка.

Это была 1-я встреча девушек.

В предыдущем раунде тысячника на кортах Индиан-Уэллса Наварро обыграла Лесю Цуренко в трех сетах.

В 1/8 финала соревнований Эмма сыграет против второй ракетки мира Арины Соболенко.

В одиночном разряде турнира в Индиан-Уэллс осталась только одна украинка – Марта Костюк. В парном разряде выступления также продолжает Людмила Киченок.

