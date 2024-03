Без Роналду. Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов Азии

13 марта состоялся последний ответный матч четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов Азии между командами «Йокогама Маринос» и «Шаньдунь Тайвань». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев [первый поединок – 2:1].

В полуфинале соревнований клуб из Японии сыграет против ФК «Ульсан Хнюдай», который выбил «Чонбук Моторс».

В полуфинале в нижней части турнирной сетки сойдутся «Аль-Айн» и «Аль-Хиляль».

Бывший клуб Сергея Реброва и Андрея Ярмоленко в драматичном поединке обыграл «Аль-Наср» вместе с Криштиану Роналду в серии послематчевых пенальти.

«Лидеры» без травмированного Неймара выиграли два матча у «Аль-Иттихада» Карима Бензема и Н'голо Канте с идентичным счетом 2:0.

Полуфинальные противостояния АЛЧ будут состоять также из двух матчей: 16–17 и 23–24 апреля.

Лига чемпионов Азии 2023/24. 1/4 финала

Аль-Айн (ОАЭ) – Аль-Наср (Саудовская Аравия) – 4:4 (1:0, 3:4) [серия пенальти – 3:1]

(ОАЭ) – Аль-Наср (Саудовская Аравия) – 4:4 (1:0, 3:4) [серия пенальти – 3:1] Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – 4:0 (2:0, 2:0)

(Саудовская Аравия) – Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – 4:0 (2:0, 2:0) Чонбук Хюндай Моторс (Южная Корея) – Ульсан Хюндай (Южная Корея) – 1:2 (1:1, 0:1)

(Южная Корея) – 1:2 (1:1, 0:1) Шаньдунь Тайшань (Китай) – Йокогама Маринос (Япония) – 1:3 (1:2, 0:1)

Лига чемпионов Азии 2023/24. Пары 1/2 финала

Аль-Айн (ОАЭ) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия)

Ульсан Хюндай (Южная Корея) – Йокогама Маринос (Япония)

