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Саудовская Аравия
12 марта 2024, 23:15 | Обновлено 12 марта 2024, 23:23
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0

Аль-Хиляль обыграл Аль-Иттихад и вышел в полуфинал Лиги чемпионов Азии

В полуфинале чемпион Саудовской Аравии сыграет с клубом Аль-Айн из ОАЭ

12 марта 2024, 23:15 | Обновлено 12 марта 2024, 23:23
219
0
Аль-Хиляль обыграл Аль-Иттихад и вышел в полуфинал Лиги чемпионов Азии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 12 марта состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов Азии

В саудовском дерби Аль-Хиляль снова обыграл Аль-Иттихад со счетом 2:0 и вышел в полуфинал.

Голы у победителей забили Яссер Аль-Шахрани и бразилец Малком. В первой игре тоже была зафиксирована победа Аль-Хиляля (2:0).

Интересно, что Аль-Хиляль выступает без травмированного Неймара, а за Аль-Иттихад не играет звездный француз Карим Бензема.

В полуфинале чемпион Саудовской Аравии сыграет с клубом Аль-Айн из ОАЭ, бывшей командой украинского коуча Сергея Реброва и форварда Андрея Ярмоленко.

Днем ранее Аль-Айн по пенальти выбил из турнира саудовский Аль-Наср с португальским форвардом Криштиану Роналду.

Лига чемпионов Азии. 1/4 финала

Ответный матч, 12 марта

Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 0:2 (первый матч – 0:2)

Голы: Аль-Шахрани, 61, Малком, 90+5

Ульсан (Южная Корея) – Чонбук (Южная Корея) – 1:0 (первый матч – 1:1)

Гол: Сеол Юнг-Ву, 45+2

Результаты 1/4 финала

Фотогалерея

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Источник Sport.ua
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