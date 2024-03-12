Аль-Хиляль обыграл Аль-Иттихад и вышел в полуфинал Лиги чемпионов Азии
В полуфинале чемпион Саудовской Аравии сыграет с клубом Аль-Айн из ОАЭ
Вечером 12 марта состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов Азии
В саудовском дерби Аль-Хиляль снова обыграл Аль-Иттихад со счетом 2:0 и вышел в полуфинал.
Голы у победителей забили Яссер Аль-Шахрани и бразилец Малком. В первой игре тоже была зафиксирована победа Аль-Хиляля (2:0).
Интересно, что Аль-Хиляль выступает без травмированного Неймара, а за Аль-Иттихад не играет звездный француз Карим Бензема.
В полуфинале чемпион Саудовской Аравии сыграет с клубом Аль-Айн из ОАЭ, бывшей командой украинского коуча Сергея Реброва и форварда Андрея Ярмоленко.
Днем ранее Аль-Айн по пенальти выбил из турнира саудовский Аль-Наср с португальским форвардом Криштиану Роналду.
Лига чемпионов Азии. 1/4 финала
Ответный матч, 12 марта
Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 0:2 (первый матч – 0:2)
Голы: Аль-Шахрани, 61, Малком, 90+5
Ульсан (Южная Корея) – Чонбук (Южная Корея) – 1:0 (первый матч – 1:1)
Гол: Сеол Юнг-Ву, 45+2
Результаты 1/4 финала
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