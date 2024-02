Сегодня, 28 февраля 2024 года, проходит матч 1/8 финала Кубка Англии между лондонским «Челси» и «Лидсом». Счет после первого тайма - 2:1 в пользу команды Маурисио Почеттино.

Голом на 37-й минуте отметился украинский вингер «синих» Михаил Мудрик. 23-летний футболист открылся в чужой штрафной и точным ударом отправил мяч в сетку.

Кроме гола, украинец отметился невероятной длинной передачей, которую, похоже, отдал, даже не посмотрев на партнера. Этот момент был отмечен официальным аккаунтом Кубка Англии в Twitter.

ВИДЕО. Мудрик, не глядя на партнера, отдал точную длинную передачу

The vision from Mykhailo Mudryk to see this pass 😮‍💨#EmiratesFACup pic.twitter.com/zk4xtHElqW