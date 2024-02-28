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Англия
28 февраля 2024, 22:55 | Обновлено 28 февраля 2024, 23:41
1573
1

ВИДЕО. Мудрик, не глядя на партнера, отдал точную длинную передачу

Украинский вингер «Челси» проводит удачный для себя матч

28 февраля 2024, 22:55 | Обновлено 28 февраля 2024, 23:41
1573
1
ВИДЕО. Мудрик, не глядя на партнера, отдал точную длинную передачу
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 28 февраля 2024 года, проходит матч 1/8 финала Кубка Англии между лондонским «Челси» и «Лидсом». Счет после первого тайма - 2:1 в пользу команды Маурисио Почеттино.

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Голом на 37-й минуте отметился украинский вингер «синих» Михаил Мудрик. 23-летний футболист открылся в чужой штрафной и точным ударом отправил мяч в сетку.

Кроме гола, украинец отметился невероятной длинной передачей, которую, похоже, отдал, даже не посмотрев на партнера. Этот момент был отмечен официальным аккаунтом Кубка Англии в Twitter.

ВИДЕО. Мудрик, не глядя на партнера, отдал точную длинную передачу

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Источник Sport.ua
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