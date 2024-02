25 февраля состоялся финальный матч Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «скаузеров» после экстратаймов.

Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 90-й минуте вместо Николаса Джексона.

«Челси» стал первой командой в истории английского футбола, которая проиграла шесть кубковых финалов внутри страны подряд:

Видеообзор матча Челси – Ливерпуль – 0:1 (д.в.)

Chelsea are the first side in English football history to lose six consecutive domestic cup finals:



❌ 2019 EFL Cup

❌ 2020 FA Cup

❌ 2021 FA Cup

❌ 2022 EFL Cup

❌ 2022 FA Cup

❌ 2024 EFL Cup



"Blue billion pound bottlejobs"