Челси с Мудриком установил исторический антирекорд в Англии
Лондонский клуб в 6-й раз подряд проиграл финальный кубковый матч внутри страны
25 февраля состоялся финальный матч Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «скаузеров» после экстратаймов.
Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 90-й минуте вместо Николаса Джексона.
«Челси» стал первой командой в истории английского футбола, которая проиграла шесть кубковых финалов внутри страны подряд:
- Кубок английской лиги 2019: Манчестер Сити – Челси – 0:0 (серия пенальти – 4:3)
- Кубок Англии 2020: Арсенал – Челси – 2:1
- Кубок Англии 2021: Лестер – Челси – 2:1
- Кубок английской лиги 2022: Ливерпуль – Челси – 0:0 (серия пенальти – 11:10)
- Кубок Англии 2023: Ливерпуль – Челси – 0:0 (серия пенальти – 6:5)
- Кубок английской лиги 2024: Челси – Ливерпуль – 0:1 (д.в.)
Видеообзор матча Челси – Ливерпуль – 0:1 (д.в.)
Chelsea are the first side in English football history to lose six consecutive domestic cup finals:— Squawka (@Squawka) February 25, 2024
❌ 2019 EFL Cup
❌ 2020 FA Cup
❌ 2021 FA Cup
❌ 2022 EFL Cup
❌ 2022 FA Cup
❌ 2024 EFL Cup
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