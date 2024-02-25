Челси с Мудриком установил исторический антирекорд в Англии

25 февраля состоялся финальный матч Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «скаузеров» после экстратаймов.

Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 90-й минуте вместо Николаса Джексона.

«Челси» стал первой командой в истории английского футбола, которая проиграла шесть кубковых финалов внутри страны подряд:

Кубок английской лиги 2019: Манчестер Сити – Челси – 0:0 (серия пенальти – 4:3)

– Челси – 0:0 (серия пенальти – 4:3) Кубок Англии 2020: Арсенал – Челси – 2:1

– Челси – 2:1 Кубок Англии 2021: Лестер – Челси – 2:1

– Челси – 2:1 Кубок английской лиги 2022: Ливерпуль – Челси – 0:0 (серия пенальти – 11:10)

– Челси – 0:0 (серия пенальти – 11:10) Кубок Англии 2023: Ливерпуль – Челси – 0:0 (серия пенальти – 6:5)

– Челси – 0:0 (серия пенальти – 6:5) Кубок английской лиги 2024: Челси – Ливерпуль – 0:1 (д.в.)

Видеообзор матча Челси – Ливерпуль – 0:1 (д.в.)