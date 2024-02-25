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  4. Челси с Мудриком установил исторический антирекорд в Англии
Англия
25 февраля 2024, 21:29 |
2107
0

Челси с Мудриком установил исторический антирекорд в Англии

Лондонский клуб в 6-й раз подряд проиграл финальный кубковый матч внутри страны

25 февраля 2024, 21:29 |
2107
0
Челси с Мудриком установил исторический антирекорд в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

25 февраля состоялся финальный матч Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «скаузеров» после экстратаймов.

Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 90-й минуте вместо Николаса Джексона.

«Челси» стал первой командой в истории английского футбола, которая проиграла шесть кубковых финалов внутри страны подряд:

  • Кубок английской лиги 2019: Манчестер Сити – Челси – 0:0 (серия пенальти – 4:3)
  • Кубок Англии 2020: Арсенал – Челси – 2:1
  • Кубок Англии 2021: Лестер – Челси – 2:1
  • Кубок английской лиги 2022: Ливерпуль – Челси – 0:0 (серия пенальти – 11:10)
  • Кубок Англии 2023: Ливерпуль – Челси – 0:0 (серия пенальти – 6:5)
  • Кубок английской лиги 2024: Челси – Ливерпуль – 0:1 (д.в.)

Видеообзор матча Челси – Ливерпуль – 0:1 (д.в.)

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Источник Sport.ua
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