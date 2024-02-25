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Кубок английской лиги
Челси
25.02.2024 17:00 – FT 0 : 1
Ливерпуль
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Англия
25 февраля 2024, 19:44 | Обновлено 25 февраля 2024, 20:31
4605
45

Гол капитана на последних минутах. Ливерпуль выиграл Кубок английской лиги

Ван Дейк забил гол за пару минут до конца второго дополнительного тайма

25 февраля 2024, 19:44 | Обновлено 25 февраля 2024, 20:31
4605
45
Гол капитана на последних минутах. Ливерпуль выиграл Кубок английской лиги
twitter.com/LFC

В воскресенье, 25 февраля, «Челси» и «Ливерпуль» встретились в финале Кубка английской лиги. Поединок состоялся на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Этот финал был едва ли не единственным шансом «Челси» выиграть трофей этого сезона. В Английской премьер-лиге Михаил Мудрик и компания идут на 11-е место. Ливерпуль в отличие от лондонского клуба ведет борьбу за первое место в АПЛ. Пока команда Юргена Клоппа опережает всех конкурентов. Но и для красных финал был важным. Особенно для главного тренера. Не может Клопп уйти из команды, не выиграв ничего в последнем сезоне. Чем завершится борьба за титул АПЛ, каким будет результат похода за Кубком Англии и Лигой Европы никто предсказать не может. Потому использовать шанс выиграть трофей нужно было здесь и сейчас.

«Челси» вышел на финал основным составом. Состав «Ливерпуля» был почти полностью дублирующим. Первый тайм прошел в более или менее равной борьбе. Периодами острее действовал «Челси», в других отрезках лучше играл «Ливерпуль». Лондонцы имели отличный момент на 20-й минуте. Палмер с близкого расстояния нанес удар, Келлехер чудом отбил мяч! Затем Эндо заблокировал добивание от Гюсто.

twitter.com/LFC

На 32-й минуте «Челси» провел классную атаку. Палмер на правом фланге сделал передачу на ход Джексону, тот убежал от защитников, вошел в штрафную и отдал пас вдоль ворот. Стерлинг переправил мяч в ворота. Арбитр зафиксировал офсайд. ВАР несколько минут проверял момент и подтвердил положение вне игры у Джексона.

Две голевые возможности имели подопечные Клоппа. На 15-й минуте Дисасси поскользнулся на правом фланге у ворот. Гакпо подхватил мяч, отпасовал на Диаса, тот пробил из пределов штрафной – Петрович в падении отразил мяч, летевший в нижний угол ворот. На 40-й минуте Гакпо после мягкого навеса от Робертсона пробил головой – мяч полетел в направлении дальнего угла ворот и попал в штангу.

Во втором тайме пришло время игрокам «Ливерпуля» нервничать из-за гола, который не засчитал арбитр. На 62-й минуте Робертсон со штрафного выполнил навес с левого фланга. Ван Дейк выиграл верховую борьбу и попал в нижний угол ворот. После проверки ВАР гол был отменен. Эндо был в положении «вне игры» и мешал Колвиллу. Этим воспользовался Ван Дейк и выиграл позиционную борьбу.

На 76-й минуте мяч попал в каркас ворот «Ливерпуля». Палмер прострелил в штрафную, Галлахер в падении пробил ногой, мяч попал в дальнюю штангу. Через десять минут Палмер передачей с правого фланга вывел Галлахера один на один, но тот не смог переиграть голкипера. Сразу же у Галлахера был еще один момент, но после его удара из пределов штрафной мяч пролетел над перекладиной.

twitter.com/LFC

В компенсированное время невероятный момент был у «Челси». Лондонцы четырежды пробили по воротам с близкого расстояния. Дважды заблокировали защитники, дважды классно сыграл голкипер Келлехер.

К концу основного времени Клопп заменил Гакпо, Робертсона и Мак Аллистера. После этого состав был почти полностью молодежным. Главным над этим «детским садом» был капитан Ван Дейк. В перерыве перед экстра-таймами Клопп сказал своим футболистам примерно такую фразу: «Просто играйте в футбол независимо от того, сколько у вас матчей: тысяча или один». И они играли.

Замены, выполненные Маурисио Почеттино ухудшили игру «Челси». Палмер, Джексон и Галлахер отлично взаимодействовали в течение основного времени матча. На последних его минутах вместо Джексона вышел Мудрик, а на первых минутах экстра-таймов Мадуэке заменил Галлахера. После этого игра «Челси» в атаке потеряла организованность и остроту. Палмер, Мудрик и Мадуэке играли будто каждый сами по себе.

Дополнительное время прошло при преимуществе «Ливерпуля», хотя моментов для взятия ворот было мало. На 115-й минуте пошел навес с левого угла штрафной площадки на дальнюю штангу на Эллиота, который головой пробил в штангу. Даннс пытался сыграть на добивании, но Петрович забрал мяч.

Через три минуты Ван Дейк забил второй раз в этом матче. На этот раз взятие ворот засчитали. Цимикас навесил с углового, мяч летел прямо в ту зону, где стоял Мудрик, Михаилу нужно было выпрыгнуть и выбить его. Но украинец замешкался, набегавший на мяч Ван Дейк выиграл борьбу и точно пробил в дальний угол ворот.

Капитан во главе «детского сада» выиграл для Клоппа первый трофей в сезоне. Теперь главный тренер точно не завершит без приза последний сезон в «Ливерпуле».

Кубок Английской лиги. Финал.

«Челси» – «Ливерпуль» – 0:1

Гол: Ван Дейк (118).

Предупреждения: Чилвелл (45+2), Палмер (120+2) – Брэдли (45+2), Мак Аллистер (81), Конате (82), Гомес (120+3).

«Челси»: Петрович, Гюсто, Дисаси, Колвилл, Чилвелл (Чалоба, 113), Кайседо, Энцо Фернандес, Палмер, Джексон (Мудрик, 90), Стерлинг (Нкунку, 66), Галлахер (Мадуэке, 96).

«Ливерпуль»: Келлехер, Эндо, Ван Дейк, Конате (Куанса, 106), Диас, МакАллистер (Макконнел, 87), Гакпо (Даннс, 87), Эллиот, Робертсон (Цимикас, 87), Гравенберх (Гомес, 28), Брэдли (Кларк, 72).

Стадион: «Уэмбли» (Лондон).

ЧЕЛСИ - ЛИВЕРПУЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Ливерпуль стадион Уэмбли Михаил Мудрик Челси Кубок английской лиги по футболу Челси - Ливерпуль отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 45
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Alehandro
Мудрика не розумію. Чувак присів щільно на лавку, знає, що виходить на максимум 35-40 хвилин і все одно стоїть... При атаці Лівера його гравець гуляє на фланзі, отримує без якихось проблем пас. В пресингу максимально пасивний. При атаці Челсі Мудрик в одній атаці біжить на повній швидкості, в наступних 2-3 атаках ледь плететься, не відкривається, не забігає... Для чого він сили береже? Та рви, бляха, сраку, показуй, що ти вартий грати... Дуже дивна поведінка. І адаптація з взаєморозумінням з партнерами тут взагалі не до чого
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+21
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Bombardini
Михайло взяв участь у переможному голі, привітаймо його
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+20
Pixelman
І гол з під Мудрика... Схоже інстамен остаточно і безповоротно відправляється в глибокий запас
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+16
Показать Скрыть 2 ответа
Обсервер Влад
Коли усі уже змирилися з серією пенальті, один єдиний Мудрик вирішив ну його нах ті пенки і лоханувся у своїй штрафній під час кутового - тепер ми знаємо, що Мудрик категорично проти футбольної лотереї
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+10
fedd1979
Ех, Міша-Міша...
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+10
🔱Avtoigor🔱
Один кубок є, ще треба кубок ЛЄ, ну і головний АПЛ
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+8
Remark
З під безрезультативного Мудрика забили переможний гол.
Міша пробач, Міша прощавай!
П.С. Дуже радий за Клопа, хоча ні каплі не вболівальник Ліверпуля)
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+8
Pavel_i_CO
Ще й з під Мурла гол забили) 
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+8
vbrjkf
Почето черговий раз "лоханувся", випустивши Мудрика. Тепер Мишко надовго сяде на лавку. Таке враження, що він вже "наївся" футболом, ще не погравши в футбол. Дзвіночок для Сергія Станіславовича перед грою з ПМ...
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+6
pol-55
Хто ж їм винен після скасовано голу було більше реальних моментів чим у Ліверпуля в 2му таймі,нууу і Мудрик все.
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+6
Микола Захарченко
Мудрику треба " виключити " зірку , прибрати пафос ображеної примадонни , слухати тренера і пахати на тренуваннях , тоді буде результат і повага вболівальників та товаришів по команді ... З перемогою Ліверпуль . Виграв той , хто більше цього хотів 
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+5
Показать Скрыть 2 ответа
Перець
Та Мудрику пох може і посидіти за 1 мільйон в місяць
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+4
Wlad West
Скоро членси доплачивать будет чтобы чмурика забрали.
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+3
didora
І так протрималися матч і майже весь додатковий час. У АПЛ треба грати до останньої секунди!!!
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+3
Swed
Угловые 6:5, а все остальные показатели в пользу Ливера.   Мадуэке и Стерлинг по 5,9.)))  Палмер и Энцо - без шаров.
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
PUMA
Капец включил матч только на старте второго екстра тайма.Думал все таки будет серия пенальти и интересно было дадут ли запасному пробить в первой пятерке пенальти.Но запасной всех переиграл 
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+3
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Sukiyaki
Краще б не випускав коуч Михайла... 
Тепер присяде надовго.. 
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+1
Burevestnik
Мудрик  морально був не підготовлений до такого чемпіонату. 
і це не його вина.
можливо за це відповідальні керманичі-сплавники таких гравців, але вони в прибутку...
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0
Умник
Если не будет в сборной никого нового слева хавом.
Это будет торба.
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0
PUMA
От тут вылез какой то дурачёк Lesia Roman и не понятно что этот индивид тут доказует.Запасной ничего не зделал в атаке его как обычно как барана в угол сопровождали,+ не открывался,так ещё и гол с под него пришел.Что тут можна обсуждать вообще ?
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0
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