Гол капитана на последних минутах. Ливерпуль выиграл Кубок английской лиги
Ван Дейк забил гол за пару минут до конца второго дополнительного тайма
В воскресенье, 25 февраля, «Челси» и «Ливерпуль» встретились в финале Кубка английской лиги. Поединок состоялся на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Этот финал был едва ли не единственным шансом «Челси» выиграть трофей этого сезона. В Английской премьер-лиге Михаил Мудрик и компания идут на 11-е место. Ливерпуль в отличие от лондонского клуба ведет борьбу за первое место в АПЛ. Пока команда Юргена Клоппа опережает всех конкурентов. Но и для красных финал был важным. Особенно для главного тренера. Не может Клопп уйти из команды, не выиграв ничего в последнем сезоне. Чем завершится борьба за титул АПЛ, каким будет результат похода за Кубком Англии и Лигой Европы никто предсказать не может. Потому использовать шанс выиграть трофей нужно было здесь и сейчас.
«Челси» вышел на финал основным составом. Состав «Ливерпуля» был почти полностью дублирующим. Первый тайм прошел в более или менее равной борьбе. Периодами острее действовал «Челси», в других отрезках лучше играл «Ливерпуль». Лондонцы имели отличный момент на 20-й минуте. Палмер с близкого расстояния нанес удар, Келлехер чудом отбил мяч! Затем Эндо заблокировал добивание от Гюсто.
На 32-й минуте «Челси» провел классную атаку. Палмер на правом фланге сделал передачу на ход Джексону, тот убежал от защитников, вошел в штрафную и отдал пас вдоль ворот. Стерлинг переправил мяч в ворота. Арбитр зафиксировал офсайд. ВАР несколько минут проверял момент и подтвердил положение вне игры у Джексона.
Две голевые возможности имели подопечные Клоппа. На 15-й минуте Дисасси поскользнулся на правом фланге у ворот. Гакпо подхватил мяч, отпасовал на Диаса, тот пробил из пределов штрафной – Петрович в падении отразил мяч, летевший в нижний угол ворот. На 40-й минуте Гакпо после мягкого навеса от Робертсона пробил головой – мяч полетел в направлении дальнего угла ворот и попал в штангу.
Во втором тайме пришло время игрокам «Ливерпуля» нервничать из-за гола, который не засчитал арбитр. На 62-й минуте Робертсон со штрафного выполнил навес с левого фланга. Ван Дейк выиграл верховую борьбу и попал в нижний угол ворот. После проверки ВАР гол был отменен. Эндо был в положении «вне игры» и мешал Колвиллу. Этим воспользовался Ван Дейк и выиграл позиционную борьбу.
На 76-й минуте мяч попал в каркас ворот «Ливерпуля». Палмер прострелил в штрафную, Галлахер в падении пробил ногой, мяч попал в дальнюю штангу. Через десять минут Палмер передачей с правого фланга вывел Галлахера один на один, но тот не смог переиграть голкипера. Сразу же у Галлахера был еще один момент, но после его удара из пределов штрафной мяч пролетел над перекладиной.
В компенсированное время невероятный момент был у «Челси». Лондонцы четырежды пробили по воротам с близкого расстояния. Дважды заблокировали защитники, дважды классно сыграл голкипер Келлехер.
К концу основного времени Клопп заменил Гакпо, Робертсона и Мак Аллистера. После этого состав был почти полностью молодежным. Главным над этим «детским садом» был капитан Ван Дейк. В перерыве перед экстра-таймами Клопп сказал своим футболистам примерно такую фразу: «Просто играйте в футбол независимо от того, сколько у вас матчей: тысяча или один». И они играли.
Замены, выполненные Маурисио Почеттино ухудшили игру «Челси». Палмер, Джексон и Галлахер отлично взаимодействовали в течение основного времени матча. На последних его минутах вместо Джексона вышел Мудрик, а на первых минутах экстра-таймов Мадуэке заменил Галлахера. После этого игра «Челси» в атаке потеряла организованность и остроту. Палмер, Мудрик и Мадуэке играли будто каждый сами по себе.
Дополнительное время прошло при преимуществе «Ливерпуля», хотя моментов для взятия ворот было мало. На 115-й минуте пошел навес с левого угла штрафной площадки на дальнюю штангу на Эллиота, который головой пробил в штангу. Даннс пытался сыграть на добивании, но Петрович забрал мяч.
Через три минуты Ван Дейк забил второй раз в этом матче. На этот раз взятие ворот засчитали. Цимикас навесил с углового, мяч летел прямо в ту зону, где стоял Мудрик, Михаилу нужно было выпрыгнуть и выбить его. Но украинец замешкался, набегавший на мяч Ван Дейк выиграл борьбу и точно пробил в дальний угол ворот.
Капитан во главе «детского сада» выиграл для Клоппа первый трофей в сезоне. Теперь главный тренер точно не завершит без приза последний сезон в «Ливерпуле».
Mentality monsters ❤️ pic.twitter.com/rBCifGKHhg— Liverpool FC (@LFC) February 25, 2024
Кубок Английской лиги. Финал.
«Челси» – «Ливерпуль» – 0:1
Гол: Ван Дейк (118).
Предупреждения: Чилвелл (45+2), Палмер (120+2) – Брэдли (45+2), Мак Аллистер (81), Конате (82), Гомес (120+3).
«Челси»: Петрович, Гюсто, Дисаси, Колвилл, Чилвелл (Чалоба, 113), Кайседо, Энцо Фернандес, Палмер, Джексон (Мудрик, 90), Стерлинг (Нкунку, 66), Галлахер (Мадуэке, 96).
«Ливерпуль»: Келлехер, Эндо, Ван Дейк, Конате (Куанса, 106), Диас, МакАллистер (Макконнел, 87), Гакпо (Даннс, 87), Эллиот, Робертсон (Цимикас, 87), Гравенберх (Гомес, 28), Брэдли (Кларк, 72).
Стадион: «Уэмбли» (Лондон).
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П.С. Дуже радий за Клопа, хоча ні каплі не вболівальник Ліверпуля)
Тепер присяде надовго..
і це не його вина.
можливо за це відповідальні керманичі-сплавники таких гравців, але вони в прибутку...
Это будет торба.