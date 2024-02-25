Челси – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией финала Кубка английской лиги
В воскресенье, 25 февраля, «Челси» и «Ливерпуль встретятся в финале Кубка английской лиги. Поединок состоится на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало назначено на 17:00.
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«Ливерпуль» является рекордсменом по победам в турнире, выиграв девять Кубков английской лиги, у «Челси» – пять трофеев.
Этот финал – едва ли не единственный шанс «Челси» выиграть трофей в этом сезоне. В Английской премьер-лиге Михаил Мудрик и компания идут на 11 месте. «Ливерпуль» в отличие от лондонского клуба ведет борьбу за первое место в АПЛ. Пока что команда Юргена Клоппа опережает всех конкурентов.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Челси» – «Ливерпуль», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.
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