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Кубок английской лиги
Челси
25.02.2024 17:00 - : -
Ливерпуль
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Англия
25 февраля 2024, 00:33 | Обновлено 25 февраля 2024, 00:48
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0

Челси – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финала Кубка английской лиги

25 февраля 2024, 00:33 | Обновлено 25 февраля 2024, 00:48
35
0
Челси – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча

В воскресенье, 25 февраля, «Челси» и «Ливерпуль встретятся в финале Кубка английской лиги. Поединок состоится на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало назначено на 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Ливерпуль» является рекордсменом по победам в турнире, выиграв девять Кубков английской лиги, у «Челси» – пять трофеев.

Этот финал – едва ли не единственный шанс «Челси» выиграть трофей в этом сезоне. В Английской премьер-лиге Михаил Мудрик и компания идут на 11 месте. «Ливерпуль» в отличие от лондонского клуба ведет борьбу за первое место в АПЛ. Пока что команда Юргена Клоппа опережает всех конкурентов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Челси» – «Ливерпуль», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Ливерпуль стадион Уэмбли Михаил Мудрик Челси Кубок английской лиги по футболу Челси - Ливерпуль текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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