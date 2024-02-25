25 февраля на «Уэмбли» пройдет матч финала Кубка Лиги Англии, в котором «Челси» сыграет против «Ливерпуля». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Челси

Команда должна быть максимально мотивирована на этот поединок. Это последний шанс показать что-то вразумительное в нынешнем сезоне и хотя бы частично перечеркнуть неудачи, причем уже за пару лет, завоеванным трофеем. Да, это только третий титул в ранжировании у британцев, и только Суперкубок котируется у представителей высшего дивизиона ниже. Но сейчас победителю Лиги чемпионов-2021 не до того, чтобы перебирать харчами. Он после финиша в нижней части турнирной таблицы АПЛ и в этом сезоне откровенно там буксует, и крайне маловероятно, что сумеет достаточно качественно исправить положение и весной. Так что остается только через кубковый формат пытаться спасти сезон. Хотя прохождение решающих раундов не вдохновило. Ньюкасл вел 1-0 до 90+ минуты, и его прошли только в серии пенальти. А Мидлсбро выигрывал первый полуфинал, только во втором развалившись. Вряд ли стоит ждать таких ошибок от нынешнего оппонента.

Ливерпуль

Клуб тоже будет серьезно настроен на победу. Цель очевидна: ну не может Клопп завершить многолетний отрезок работы на Энфилде, не выиграв что-то ощутимое напоследок. Да, в АПЛ по сравнению с прошлым сезоном явно прибавили и титул реален - но борьба за него с Арсеналом и особенно Манчестер Сити продлится до мая. Да, мерсисайдцы еще остались и в кубке Англии, и в Лиге Европы, и везде фавориты - но там финал тоже нескоро, и хватит этапов, где реально допустить 1 осечку и вылететь. А тут уже время решающего поединка. Впрочем, Юрген вряд ли изменит себе, так что можно ждать на поле тех же парней, что выходили в старте на протяжении похода, прежде всего, Келлехера в воротах.

Статистика личных встреч

7 раз клубы играли вничью, нередко нулевую. Но несколько недель назад красные разгромили синих со счетом 4-1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом поединка красных. Но с учетом кадровых решений Клоппа подстрахуемся форой 0 (коэффициент - 1,65).