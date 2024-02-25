Челси – Ливерпуль – 0:1 (д.в.) Мудрик проиграл воздух ван Дейку. Видео гола
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Вечером 25 февраля на Уэмбли в Лондоне прошел финал Кубка английской лиги.
Ливерпуль под руководством Юргена Клоппа обыграл лондонский Челси (1:0 д.в.). Основное время игры завершилось со счетом 0:0, и были назначены экстратаймы.
Украинский вингер Челси Михаил Мудрик начал встречу на скамейке для запасных и вышел на поле на 90-й минуте вместо Николаса Джексона.
На 118-й минуте Вирджил ван Дейк забил гол, выиграв воздушную дуэль у Мудрика, и принес минимальную победу для Ливерпуля.
Кубок английской лиги. Финал
25 февраля. Лондон. Уэмбли
Челси – Ливерпуль – 0:1 (д.в.)
Гол: ван Дейк, 118.
Видеообзор матча
Видеозапись матча
События матча
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