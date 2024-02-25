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Кубок английской лиги
Челси
25.02.2024 17:00 – FT 0 : 1
Ливерпуль
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Англия
25 февраля 2024, 20:55 | Обновлено 25 февраля 2024, 21:55
1853
7

Челси – Ливерпуль – 0:1 (д.в.) Мудрик проиграл воздух ван Дейку. Видео гола

Смотрите видеообзор финального матча за Кубок английской лиги

25 февраля 2024, 20:55 | Обновлено 25 февраля 2024, 21:55
1853
7
Челси – Ливерпуль – 0:1 (д.в.) Мудрик проиграл воздух ван Дейку. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк и Михаил Мудрик

Вечером 25 февраля на Уэмбли в Лондоне прошел финал Кубка английской лиги.

Ливерпуль под руководством Юргена Клоппа обыграл лондонский Челси (1:0 д.в.). Основное время игры завершилось со счетом 0:0, и были назначены экстратаймы.

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик начал встречу на скамейке для запасных и вышел на поле на 90-й минуте вместо Николаса Джексона.

На 118-й минуте Вирджил ван Дейк забил гол, выиграв воздушную дуэль у Мудрика, и принес минимальную победу для Ливерпуля.

Кубок английской лиги. Финал

25 февраля. Лондон. Уэмбли

Челси – Ливерпуль – 0:1 (д.в.)

Гол: ван Дейк, 118.

Видеообзор матча

Видеозапись матча

События матча

118’
ГОЛ ! Мяч забил Вирджил ван Дейк (Ливерпуль).
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Ливерпуль Михаил Мудрик Челси Кубок английской лиги по футболу Челси - Ливерпуль Вирджил ван Дейк видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Василий Гредюшкин
Майстер  завжди  виграє  в  фізрука.
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+3
Barry
Chelsea & Mudryk: business as usual.
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0
bzzzzzz
лол, Ван Дейк в два раза больше Мудрика, естественно проиграл...
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-1
Dfkbvj
Бля, дебіли, Мудрик, що захисник, ван Дейка мав тримати гравець по антропології ближчий до нього!
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-3
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