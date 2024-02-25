Вечером 25 февраля на Уэмбли в Лондоне прошел финал Кубка английской лиги.

Ливерпуль под руководством Юргена Клоппа обыграл лондонский Челси (1:0 д.в.). Основное время игры завершилось со счетом 0:0, и были назначены экстратаймы.

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик начал встречу на скамейке для запасных и вышел на поле на 90-й минуте вместо Николаса Джексона.

На 118-й минуте Вирджил ван Дейк забил гол, выиграв воздушную дуэль у Мудрика, и принес минимальную победу для Ливерпуля.

Кубок английской лиги. Финал

25 февраля. Лондон. Уэмбли

Челси – Ливерпуль – 0:1 (д.в.)

Гол: ван Дейк, 118.

Видеообзор матча

Видеозапись матча