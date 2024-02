Пляжный футбол. Бразилия и Италия вышли в полуфинал ЧМ, Португалия уступила

В Дубае, курортном городе ОАЭ, близится к финишу чемпионат мира 2024 по пляжному футболу.

Сборная Украины бойкотирует турнир из-за допуска к соревнованию BSWW сборной беларуси с ее национальными символами. Сине-желтых заменила команда Испании, которая была первой лучшей среди тех, кто не сумел пройти квалификацию.

22 февраля состоялись матчи 1/4 финала. Бразилия и Италия вышли в полуфинал ЧМ, а вот Португалия неожиданно уступила в овертайме.

В 1/2 финала 24 февраля сыграют: Иран – Бразилия, Италия – беларусь

Турнир продлится до 25 февраля, когда в Дубае состоится финальный матч.

Чемпионат мира 2024 по пляжному футболу

Дубай (ОАЭ), 15–25 февраля 2024

1/4 финала, 22 февраля

1/2 финала, 24 февраля

Сетка плей-офф

Brazil and Belarus have booked their spots in the semi-finals! 🇧🇷🇧🇾 #BeachSoccerWC ! 🏆

🇮🇷🇮🇹 IR Iran and Italy have both secured a place in the #BeachSoccerWC semi-finals! 🏆



Click below to watching the highlights! ⬇️