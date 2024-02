Кто на Бразилию и Португалию? Все пары 1/4 финала ЧМ по пляжному футболу

В Дубае, курортном городе ОАЭ, продолжается чемпионат мира 2024 по пляжному футболу.

Сборная Украины бойкотирует турнир из-за допуска к соревнованию BSWW сборной беларуси с ее национальными символами. Сине-желтых заменила команда Испании, которая была первой лучшей среди тех, кто не сумел пройти квалификацию.

Из группы D в плей-офф пробились фавориты турнира – Бразилия, обыгравшая Мексику в овертайме (4:3 д.в.), и Португалия, взязшая верх над Оманом (3:2).

Определены все четвертьфинальные пары. В 1/4 финала 22 февраля сыграют:

Бразилия – Япония, Иран – ОАЭ, беларусь – Португалия, Италия – Таити

Турнир продлится до 25 февраля, когда в Дубае состоится финальный матч.

Чемпионат мира 2024 по пляжному футболу

Дубай (ОАЭ), 15–25 февраля 2024

3-й тур, 19 февраля

13:30. Египет – США – 5:4 (д.в.)

– США – 5:4 (д.в.) 15:00. Аргентина – Испания – 5:4

– Испания – 5:4 17:30. Италия – ОАЭ – 0:0 (пен. 1:3)

– 0:0 (пен. 1:3) 19:00. Иран – Таити – 5:3

3-й тур, 20 февраля

13:30. беларусь – Колумбия – 4:1

– Колумбия – 4:1 15:00. Оман – Португалия – 2:3

– 2:3 17:30. Япония – Сенегал – 6:4

– Сенегал – 6:4 19:00. Мексика – Бразилия – 3:4 (д.в.)

Сетка плей-офф

Турнирные таблицы

The quarter-finals are set. Who will be crowned champions? 👑 #BeachSoccerWC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 20, 2024

Portugal and Belarus book their spots in the quarter-finals! 🏆 #BeachSoccerWC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 20, 2024

The final day of group stage action lived up to the hype! 🤯 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 20, 2024