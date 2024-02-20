Кто на Бразилию и Португалию? Все пары 1/4 финала ЧМ по пляжному футболу
Турнир продлится до 25 февраля, когда в Дубае состоится финальный матч
В Дубае, курортном городе ОАЭ, продолжается чемпионат мира 2024 по пляжному футболу.
Сборная Украины бойкотирует турнир из-за допуска к соревнованию BSWW сборной беларуси с ее национальными символами. Сине-желтых заменила команда Испании, которая была первой лучшей среди тех, кто не сумел пройти квалификацию.
Из группы D в плей-офф пробились фавориты турнира – Бразилия, обыгравшая Мексику в овертайме (4:3 д.в.), и Португалия, взязшая верх над Оманом (3:2).
Определены все четвертьфинальные пары. В 1/4 финала 22 февраля сыграют:
- Бразилия – Япония, Иран – ОАЭ, беларусь – Португалия, Италия – Таити
Турнир продлится до 25 февраля, когда в Дубае состоится финальный матч.
Чемпионат мира 2024 по пляжному футболу
Дубай (ОАЭ), 15–25 февраля 2024
3-й тур, 19 февраля
- 13:30. Египет – США – 5:4 (д.в.)
- 15:00. Аргентина – Испания – 5:4
- 17:30. Италия – ОАЭ – 0:0 (пен. 1:3)
- 19:00. Иран – Таити – 5:3
3-й тур, 20 февраля
- 13:30. беларусь – Колумбия – 4:1
- 15:00. Оман – Португалия – 2:3
- 17:30. Япония – Сенегал – 6:4
- 19:00. Мексика – Бразилия – 3:4 (д.в.)
Сетка плей-офф
Турнирные таблицы
The quarter-finals are set. Who will be crowned champions? 👑 #BeachSoccerWC— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 20, 2024
Portugal and Belarus book their spots in the quarter-finals! 🏆 #BeachSoccerWC— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 20, 2024
The final day of group stage action lived up to the hype! 🤯— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 20, 2024
Belarus and Brazil top Group C & D! 🇧🇾🇧🇷— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 20, 2024
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