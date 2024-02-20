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Пляжный футбол
20 февраля 2024, 21:43 | Обновлено 20 февраля 2024, 21:51
738
0

Кто на Бразилию и Португалию? Все пары 1/4 финала ЧМ по пляжному футболу

Турнир продлится до 25 февраля, когда в Дубае состоится финальный матч

20 февраля 2024, 21:43 | Обновлено 20 февраля 2024, 21:51
738
0
Кто на Бразилию и Португалию? Все пары 1/4 финала ЧМ по пляжному футболу
FIFA

В Дубае, курортном городе ОАЭ, продолжается чемпионат мира 2024 по пляжному футболу.

Сборная Украины бойкотирует турнир из-за допуска к соревнованию BSWW сборной беларуси с ее национальными символами. Сине-желтых заменила команда Испании, которая была первой лучшей среди тех, кто не сумел пройти квалификацию.

Из группы D в плей-офф пробились фавориты турнира – Бразилия, обыгравшая Мексику в овертайме (4:3 д.в.), и Португалия, взязшая верх над Оманом (3:2).

Определены все четвертьфинальные пары. В 1/4 финала 22 февраля сыграют:

  • Бразилия – Япония, Иран – ОАЭ, беларусь – Португалия, Италия – Таити

Турнир продлится до 25 февраля, когда в Дубае состоится финальный матч.

Чемпионат мира 2024 по пляжному футболу

Дубай (ОАЭ), 15–25 февраля 2024

3-й тур, 19 февраля

  • 13:30. Египет – США – 5:4 (д.в.)
  • 15:00. Аргентина – Испания – 5:4
  • 17:30. Италия – ОАЭ – 0:0 (пен. 1:3)
  • 19:00. Иран – Таити – 5:3

3-й тур, 20 февраля

  • 13:30. беларусь – Колумбия – 4:1
  • 15:00. Оман – Португалия – 2:3
  • 17:30. Япония – Сенегал – 6:4
  • 19:00. Мексика – Бразилия – 3:4 (д.в.)

Сетка плей-офф

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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