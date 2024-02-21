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Лига чемпионов
21 февраля 2024, 19:41 |
526
0

Среди топов. Лунин попал в рейтинг вратарей ЛЧ по важному показателю

В украинца один из самых высоких процентов сейвов

21 февраля 2024, 19:41 |
526
0
Среди топов. Лунин попал в рейтинг вратарей ЛЧ по важному показателю
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Гости выиграли 1:0.

В старте «Реала» сыграл голкипер Андрей Лунин. Украинец провел невероятный матч, совершив 9 сейвов.

Благодаря этому поединку украинский вратарь значительно улучшил свой процент сейвов в нынешнем розыгрыше главного еврокубка, который составляет 87.5% – это второй самый высокий процент среди всех вратарей Лиги чемпионов, которые продолжают участие в турнире.

Высший процент сейвов в текущем розыгрыше ЛЧ только у голкипера «Интера» Яна Зоммера – 90%.

Рейтинг лучших вратарей ЛЧ (продолжающих участие в турнире) по проценту сейвов:

  1. Ян Зоммер – 90%
  2. Андрей Лунин – 87,5%
  3. Ян Облак – 83,9%
  4. Марк-Андре тер Штеген – 81,8%
  5. Грегор Кобель – 78,3%
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Ян Зоммер Ян Облак Марк-Андре Тер Штеген Грегор Кобель Реал Мадрид Андрей Лунин статистика
Источник WhoScored
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