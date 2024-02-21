Среди топов. Лунин попал в рейтинг вратарей ЛЧ по важному показателю

13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Гости выиграли 1:0.

В старте «Реала» сыграл голкипер Андрей Лунин. Украинец провел невероятный матч, совершив 9 сейвов.

Благодаря этому поединку украинский вратарь значительно улучшил свой процент сейвов в нынешнем розыгрыше главного еврокубка, который составляет 87.5% – это второй самый высокий процент среди всех вратарей Лиги чемпионов, которые продолжают участие в турнире.

Высший процент сейвов в текущем розыгрыше ЛЧ только у голкипера «Интера» Яна Зоммера – 90%.

Рейтинг лучших вратарей ЛЧ (продолжающих участие в турнире) по проценту сейвов:

Ян Зоммер – 90% Андрей Лунин – 87,5% Ян Облак – 83,9% Марк-Андре тер Штеген – 81,8% Грегор Кобель – 78,3%