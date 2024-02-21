Среди топов. Лунин попал в рейтинг вратарей ЛЧ по важному показателю
В украинца один из самых высоких процентов сейвов
13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Гости выиграли 1:0.
В старте «Реала» сыграл голкипер Андрей Лунин. Украинец провел невероятный матч, совершив 9 сейвов.
Благодаря этому поединку украинский вратарь значительно улучшил свой процент сейвов в нынешнем розыгрыше главного еврокубка, который составляет 87.5% – это второй самый высокий процент среди всех вратарей Лиги чемпионов, которые продолжают участие в турнире.
Высший процент сейвов в текущем розыгрыше ЛЧ только у голкипера «Интера» Яна Зоммера – 90%.
Рейтинг лучших вратарей ЛЧ (продолжающих участие в турнире) по проценту сейвов:
- Ян Зоммер – 90%
- Андрей Лунин – 87,5%
- Ян Облак – 83,9%
- Марк-Андре тер Штеген – 81,8%
- Грегор Кобель – 78,3%
👐 Best save success rates in the #UCL this season (3+ apps, remaining teams only):— WhoScored.com (@WhoScored) February 21, 2024
◎ 90% - Yann Sommer
◎ 87.5% - Andriy Lunin
◎ 83.9% - Jan Oblak
◎ 81.8% - Marc-André ter Stegen
◎ 78.3% - Gregor Kobel pic.twitter.com/SOPQAVHyDN
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У Анзора Меквабишвили были серьезные шансы на переход в ЛНЗ
Санел Хасанович – о будущем мегафайте