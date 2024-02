Среди топов. Лунин попал в рейтинг вратарей ЛЧ по важному показателю

13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Гости выиграли 1:0.

В старте «Реала» сыграл голкипер Андрей Лунин. Украинец провел невероятный матч, совершив 9 сейвов.

Благодаря этому поединку украинский вратарь значительно улучшил свой процент сейвов в нынешнем розыгрыше главного еврокубка, который составляет 87.5% – это второй самый высокий процент среди всех вратарей Лиги чемпионов, которые продолжают участие в турнире.

Высший процент сейвов в текущем розыгрыше ЛЧ только у голкипера «Интера» Яна Зоммера – 90%.

Рейтинг лучших вратарей ЛЧ (продолжающих участие в турнире) по проценту сейвов:

👐 Best save success rates in the #UCL this season (3+ apps, remaining teams only):



◎ 90% - Yann Sommer

◎ 87.5% - Andriy Lunin

◎ 83.9% - Jan Oblak

◎ 81.8% - Marc-André ter Stegen

◎ 78.3% - Gregor Kobel pic.twitter.com/SOPQAVHyDN