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  4. Зубков обратился к фанатам Шахтера и объяснил, почему покинул клуб
Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 20:34 | Обновлено 03 февраля 2025, 20:35
1830
3

Зубков обратился к фанатам Шахтера и объяснил, почему покинул клуб

Александр официально стал игроком «Трабзонспора»

03 февраля 2025, 20:34 | Обновлено 03 февраля 2025, 20:35
1830
3
Зубков обратился к фанатам Шахтера и объяснил, почему покинул клуб
ФК Трабзонспор. Александр Зубков

Вингер сборной Украины Александр Зубков официально перебрался из донецкого «Шахтера» в турецкий «Трабзонспор».

Зубков обратился к болельщикам «Шахтера» после своего решения покинуть клуб.

«Дорогие болельщики «Шахтера»! На протяжении всей моей карьеры в клубе ваша поддержка в каждом матче придавала мне сил и вдохновляла играть с полной отдачей и страстью. Я благодарю вас за это и мечтаю, что однажды мы снова встретимся на заполненном стадионе и вместе будем радоваться новым победам. «Шахтер« и его фанаты всегда будут важной и яркой частью моей футбольной жизни и будут оставаться в моем сердце!», – сказал Зубков.

В текущем сезоне Зубков на клубном уровне сыграл 21 матч, в которых отметился семью голами и сделал шесть результативных передач.

Ранее «Шахтер» продал в турецкий «Трабзонспор» Даниила Сикана.

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Дмитро Олійник Источник: ФК Шахтер Донецк
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Yura
Що за назва статті?,  де він пояснив? ані слова
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+6
Gargantua81
так и не понял почему.. надоели они ему что ли?
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+2
NachoBarbero
Клікбейтери обані
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+1
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