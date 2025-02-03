Зубков обратился к фанатам Шахтера и объяснил, почему покинул клуб

Вингер сборной Украины Александр Зубков официально перебрался из донецкого «Шахтера» в турецкий «Трабзонспор».

Зубков обратился к болельщикам «Шахтера» после своего решения покинуть клуб.

«Дорогие болельщики «Шахтера»! На протяжении всей моей карьеры в клубе ваша поддержка в каждом матче придавала мне сил и вдохновляла играть с полной отдачей и страстью. Я благодарю вас за это и мечтаю, что однажды мы снова встретимся на заполненном стадионе и вместе будем радоваться новым победам. «Шахтер« и его фанаты всегда будут важной и яркой частью моей футбольной жизни и будут оставаться в моем сердце!», – сказал Зубков.

В текущем сезоне Зубков на клубном уровне сыграл 21 матч, в которых отметился семью голами и сделал шесть результативных передач.

Ранее «Шахтер» продал в турецкий «Трабзонспор» Даниила Сикана.