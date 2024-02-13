РБ Лейпциг

Лига чемпионов вернулась к нам в этом году матчами двух культовых команд – действующий обладатель трофея «Манчестер Сити» отправился в Копенгаген, а «Реал», при самом упоминании которого возникает ассоциация с победой в ЛЧ, отправился в Германию играть против «Лейпцига».

Карло Анчелотти не стал раскрывать карты по своему выбору на вратарской позиции, поэтому были мысли, что там все же выйдет Кепа, а Лунин будет играть в чемпионате. Однако нет, украинец пятый раз подряд появился в основе «галактикос», похоже, это уже был окончательный проигрыш конкуренции Аррисабалагой.

Кроме того, не играл из-за повреждения потенциальный обладатель, по мнению букмекеров, Золотого мяча этого сезона – у Беллингема повреждение, его заменил Браим Диас.

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Как оказалось, оба выбора Анчелотти (Лунин и Диас) оказались максимально удачными. Андрей уже с первых минут начал играть на выходах, забирая все навесы соперников и уверенно справляясь с дальними ударами.

В общем, игра проходила не слишком активно, хозяева делали ставку на навесы и стандарты, но с Луниным такая тактика не принесла результата. А у мадридцев пробовал традиционно разрывать фланг Винисиус, но это ему удавалось крайне редко.

Второй тайм оказался гораздо более интересным. Уже на старте очень красивым голом отличился Браим Диас, который слаломно прошел трех соперников и с линии штрафной пробил в левую девятку. Очень эффектный гол.

Однако хозяева не сникли, и если бы не Лунин в рамке, неизвестно, каков бы был итоговый счет. Украинец успевал и выходить далеко из ворот, страхуя центрбеков, и уверенно играть на линии. В частности, в конце матча он совершил минимум два суперсейва, сначала вытащив мяч из нижнего правого угла после удара Шешко, а затем парировав удар слету в левую девятку от Хайдары. А привычные уверенные выходы и ликвидация ударов из пределов штрафной стали уже обыденностью.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» продемонстрировал класс в атаке, мог удваивать счет Винисиус, но, обыграв всех, с близкого расстояния попал в стойку. Удалось довести матч до победы, причем чувствовалось, что запас сил у гостей еще есть и при необходимости они могут прибавить.

0:1 – конечно, в ответном матче может произойти всякое, но вряд ли Мадрид отдаст «быкам» свой билет в четвертьфинал.

Лига чемпионов 2023/2024. 1/8 финала. Первый матч

РБ «Лейпциг» – «Реал» – 0:1

Гол: Диас, 48

Предупреждения: Симакан, 53, Поульсен, 77 , Шешко, 85 – Карвахаль, 66, Винисиус, 85

«Лейпциг»: Гулачи – Симакан, Орбан, Клостерманн, Раум, Хенрихс (Хайдара, 75), Шлагер (Кампль, 90), Ольмо (Эльмас, 75), Симонс, Опенда (Поульсен, 75), Шешко

«Реал Мадрид»: Лунин – Карвахаль, Начо, Тчуамени, Менди, Кроос, Вальверде, Браим Диас (Васкес, 83), Камавинга, Винисиус Жуниор, Родриго (Хоселу, 83).

Арбитр: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина).

«РБ Арена» (Лейпциг, Германия)

ЛЕЙПЦИГ - РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА