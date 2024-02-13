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Лига Чемпионов
РБ Лейпциг
13.02.2024 22:00 – FT 0 : 1
Реал Мадрид
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Лига чемпионов
13 февраля 2024, 23:54 | Обновлено 14 февраля 2024, 00:51
5737
30

Феерия Лунина. Реал минимально победил Лейпциг

В первом матче 1/8 финала ЛЧ сильнее оказалась мадридская команда

13 февраля 2024, 23:54 | Обновлено 14 февраля 2024, 00:51
5737
30
Феерия Лунина. Реал минимально победил Лейпциг
Getty Images/Global Images Ukraine

Лига чемпионов вернулась к нам в этом году матчами двух культовых команд – действующий обладатель трофея «Манчестер Сити» отправился в Копенгаген, а «Реал», при самом упоминании которого возникает ассоциация с победой в ЛЧ, отправился в Германию играть против «Лейпцига».

Карло Анчелотти не стал раскрывать карты по своему выбору на вратарской позиции, поэтому были мысли, что там все же выйдет Кепа, а Лунин будет играть в чемпионате. Однако нет, украинец пятый раз подряд появился в основе «галактикос», похоже, это уже был окончательный проигрыш конкуренции Аррисабалагой.

Кроме того, не играл из-за повреждения потенциальный обладатель, по мнению букмекеров, Золотого мяча этого сезона – у Беллингема повреждение, его заменил Браим Диас.

Getty Images/Global Images Ukraine

Как оказалось, оба выбора Анчелотти (Лунин и Диас) оказались максимально удачными. Андрей уже с первых минут начал играть на выходах, забирая все навесы соперников и уверенно справляясь с дальними ударами.

В общем, игра проходила не слишком активно, хозяева делали ставку на навесы и стандарты, но с Луниным такая тактика не принесла результата. А у мадридцев пробовал традиционно разрывать фланг Винисиус, но это ему удавалось крайне редко.

Второй тайм оказался гораздо более интересным. Уже на старте очень красивым голом отличился Браим Диас, который слаломно прошел трех соперников и с линии штрафной пробил в левую девятку. Очень эффектный гол.

Однако хозяева не сникли, и если бы не Лунин в рамке, неизвестно, каков бы был итоговый счет. Украинец успевал и выходить далеко из ворот, страхуя центрбеков, и уверенно играть на линии. В частности, в конце матча он совершил минимум два суперсейва, сначала вытащив мяч из нижнего правого угла после удара Шешко, а затем парировав удар слету в левую девятку от Хайдары. А привычные уверенные выходы и ликвидация ударов из пределов штрафной стали уже обыденностью.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» продемонстрировал класс в атаке, мог удваивать счет Винисиус, но, обыграв всех, с близкого расстояния попал в стойку. Удалось довести матч до победы, причем чувствовалось, что запас сил у гостей еще есть и при необходимости они могут прибавить.

0:1 – конечно, в ответном матче может произойти всякое, но вряд ли Мадрид отдаст «быкам» свой билет в четвертьфинал.

Лига чемпионов 2023/2024. 1/8 финала. Первый матч

РБ «Лейпциг» – «Реал» – 0:1

Гол: Диас, 48

Предупреждения: Симакан, 53, Поульсен, 77 , Шешко, 85 – Карвахаль, 66, Винисиус, 85

«Лейпциг»: Гулачи – Симакан, Орбан, Клостерманн, Раум, Хенрихс (Хайдара, 75), Шлагер (Кампль, 90), Ольмо (Эльмас, 75), Симонс, Опенда (Поульсен, 75), Шешко

«Реал Мадрид»: Лунин – Карвахаль, Начо, Тчуамени, Менди, Кроос, Вальверде, Браим Диас (Васкес, 83), Камавинга, Винисиус Жуниор, Родриго (Хоселу, 83).

Арбитр: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина).

«РБ Арена» (Лейпциг, Германия)

ЛЕЙПЦИГ - РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 30
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Nordenus
Лучший матч Лунина за Реал.
Куртуа будет греть банку.
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+14
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Boodya 1209
Лунін сьогодні красавчик
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+11
StringerBell
Лунин MVP
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+10
Anna.
Лунін зіграв шикарно 
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+9
Octopus
Оценка на whoscored 9.2))
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+9
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BARA.bass
Вот что значит когда футболист играет не раз в месяц в кубке, и в каждой игре. Лунин без нервов, без ошибок, 2 раза как минимум 100%спас,СТЕНА.
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
AleksDnipro
Лунін — найкращий воротар України на даний час, і тут не може бути жодних сумнівів!
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+4
Octopus
А Player of the match отдали Диасу. Ограбили Лунина
https://www.uefa.com/uefachampionsleague/news/0285-1904c28d5633-377a22ec430
6-1000--every-uefa-champions-league-player-of-the-match/
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Vitason
Да,он играл в стиле Нойера,выходы,игра в подкатах,как последний защитник) Теперь Бавария не отлипнет будет давать хорошие деньги!
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+1
Ostrov Khortitsa
Лунин и Тчуамени просто лучшие сегодня на поле были!
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+1
OKs100
Был бы на воротах Куртуа, победил бы Лейпциг. Повезло Реалу.
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0
Sheva19
Лунин красава .В сборной конкуренция вратарей сейчас будет как никогда 
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0
Volodymyr Shevchenko
И никто ноера не вспоминает - куртуа, да куртуа...)))
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-1
Swed
Потому  что ДР отметил одним тортиком.
Ответить
-1
OtsoCity
Дуже добре відстояв сьогодні мій земляк з Харківщини 
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-3
Показать Скрыть 3 ответа
Анатол Шиманськ
Повезло, против слабой команды.
В сборной первый номер - Резников, на замену Трубин и Пятов третий!
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-4
Показать Скрыть 3 ответа
KirTheKing
після цього матча, потрібно нагадати бельгійському куртуа: пам'ятай чужинець, в реалі господар українець !!
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-4
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