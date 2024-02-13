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Лига Чемпионов
РБ Лейпциг
13.02.2024 22:00 - : -
Реал Мадрид
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Лига чемпионов
13 февраля 2024, 02:00 | Обновлено 13 февраля 2024, 02:33
28
0

Лейпциг – Реал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

13 февраля 2024, 02:00 | Обновлено 13 февраля 2024, 02:33
28
0
Лейпциг – Реал. Текстовая трансляция матча
twitter.com/realmadrid

Во вторник, 13 февраля, состоится первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2023/2024, в котором будут играть РБ «Лейпциг» и мадридский «Реал». Игра пройдет в Лейпциге (Германия) на поле «РБ Арены», начало – в 22:00 по Киеву.

Лига чемпионов возвращается матчем испанского гранда против коллектива из Германии. «Реал» уверенно выиграл все 6 матчей в группе с «Наполи», «Унионом» и «Брагой», а на выходных у себя в чемпионате уверенно указал место выскочке «Жироне» и с хорошим настроением готовится к завоеванию очередного титула и в Ла лиге, и в Лиге чемпионов. «Лейпциг» в своей группе занял второе место, уступив дважды «Ман Сити», но спокойно разобравшись с «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой». В Бундеслиге «быки» идут пятыми с отставанием от зоны Лиги чемпионов в 3 очка.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Лейпциг» – «Реал» в украинской версии сайта.

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РБ Лейпциг Реал Мадрид РБ Лейпциг - Реал Лига чемпионов текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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