РБ Лейпциг – Реал – 0:1. Суперматч от Лунина. Видео гола и обзор матча

Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал».

Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0.

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В старте «Реала» сыграл голкипер Андрей Лунин. Для украинского стража ворот это уже пятый матч подряд, когда он вышел в основе «галактикос». Лунин провел невероятный матч, совершив 9 сейвов.

Автором единственного гола стал Браим Диас, забивший на 48-й минуте.

Лига чемпионов. 1/8 финала, 13 февраля

РБ Лейпциг – Реал Мадрид – 0:1

Гол: Диас, 46

Видеообзор матча

ГОЛ! Диас, 46 мин.