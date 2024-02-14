РБ Лейпциг – Реал – 0:1. Суперматч от Лунина. Видео гола и обзор матча
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Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал».
Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0.
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В старте «Реала» сыграл голкипер Андрей Лунин. Для украинского стража ворот это уже пятый матч подряд, когда он вышел в основе «галактикос». Лунин провел невероятный матч, совершив 9 сейвов.
Автором единственного гола стал Браим Диас, забивший на 48-й минуте.
Лига чемпионов. 1/8 финала, 13 февраля
РБ Лейпциг – Реал Мадрид – 0:1
Гол: Диас, 46
Видеообзор матча
ГОЛ! Диас, 46 мин.
События матча
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