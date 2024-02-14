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Лига Чемпионов
РБ Лейпциг
13.02.2024 22:00 – FT 0 : 1
Реал Мадрид
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Лига чемпионов
14 февраля 2024, 00:35 | Обновлено 14 февраля 2024, 00:48
1946
0

РБ Лейпциг – Реал – 0:1. Суперматч от Лунина. Видео гола и обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча главного еврокубка

14 февраля 2024, 00:35 | Обновлено 14 февраля 2024, 00:48
1946
0
РБ Лейпциг – Реал – 0:1. Суперматч от Лунина. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал».

Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В старте «Реала» сыграл голкипер Андрей Лунин. Для украинского стража ворот это уже пятый матч подряд, когда он вышел в основе «галактикос». Лунин провел невероятный матч, совершив 9 сейвов.

Автором единственного гола стал Браим Диас, забивший на 48-й минуте.

Лига чемпионов. 1/8 финала, 13 февраля

РБ Лейпциг – Реал Мадрид – 0:1

Гол: Диас, 46

Видеообзор матча

ГОЛ! Диас, 46 мин.

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Реал Мадрид).
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Реал Мадрид РБ Лейпциг Андрей Лунин Лига чемпионов РБ Лейпциг - Реал видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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