Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РБ Лейпциг – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
РБ Лейпциг
13.02.2024 22:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
13 февраля 2024, 07:33 |
691
0

РБ Лейпциг – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 13 февраля в 22:00 по Киеву

13 февраля 2024, 07:33 |
691
0
РБ Лейпциг – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

13 февраля на «Ред Булл Арена» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «РБ Лейпциг» сыграет против «Реала» (Мадрид). Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

РБ Лейпциг

Команда находится в непростой ситуации. Да, она, несмотря на ряд крупных продаж, хорошо начала сезон. Тут и разгромная, 3-0, победа над Баварией в поединке за Суперкубок Германии, и спокойное прохождение группового этапа Лиги чемпионов. Там, впрочем, немцы были именно что вторыми, ничего не противопоставив Манчестер Сити, но взяв по максимуму очки с парой аутсайдеров квартета. На внутренней арене ситуация была со временем не такой радужной. Обладатель титула, быки быстро покинули розыгрыш кубка страны. А пара январских осечек нивелировали преимущество перед Боруссией (Дортмунд) в споре за 4-ю позицию в Бундеслиге. В общем, у Марко Розе и его подопечных такая ситуация, что позволить кому-то из лидеров отдохнуть перед стартом плей-офф Лиги чемпионов они просто не могут.

Реал (Мадрид)

Клуб в прошлом сезоне остался без главных титулов, и в том числе и уступил в полуфинале Лиги чемпионов. Сейчас подопечные Карло Анчелотти пытаются вернуться на лидирующие позиции, и кое-что получается - например, выиграли Суперкубок, попутно разгромив 4-1 Барселону. Правда, в кубке вскоре проиграли Атлетико, да и в Примере никак не получается оторваться от Жироны. Впрочем, главное что основные преследователи уже позади. Параллельно сливочные традиционно уверенно выиграли свою группу Лиги чемпионов осенью, не особенно заметив даже Наполи, не говоря уже об андердогах того квартета. И явно испанский гранд настроен и немцев пройти в таком же стиле.

Статистика личных встреч

Стороны играли в прошлом цикле, но на групповом этапе. И, уступив 0-2 в столице Испании в сентябре, немцы, сменив наставника, в октябре уже выигрывали дома 3-2.

Прогноз

Букмекерские конторы допускают, что галактикос все решат уже на выезде. Они опытнее и стабильнее противника, так что можно ставить на их победу при форе 0 (коэффициент - 1,61).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Копенгаген – Ман Сити. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Лейпциг – Реал. Текстовая трансляция матча
Месси или Роналду? Лидер Реала дал неоднозначный ответ на извечный вопрос
РБ Лейпциг Реал Мадрид РБ Лейпциг - Реал Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол Андрей Лунин
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал отказался от идеи трансфера лидера Жироны. Стали известны причины
Футбол | 12 февраля 2024, 11:35 6
Реал отказался от идеи трансфера лидера Жироны. Стали известны причины
Реал отказался от идеи трансфера лидера Жироны. Стали известны причины

Ян Коуту вряд ли летом переедет в Мадрид

Лунин решил продлить контракт с Реалом. Стало известно, на какой срок
Футбол | 12 февраля 2024, 12:20 8
Лунин решил продлить контракт с Реалом. Стало известно, на какой срок
Лунин решил продлить контракт с Реалом. Стало известно, на какой срок

Украинский вратарь подпишет новый трехлетний контракт

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Футбол | 13.02.2024, 00:32
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
ФОТО. Бывший боксер Узелков попал в больницу
Бокс | 13.02.2024, 04:20
ФОТО. Бывший боксер Узелков попал в больницу
ФОТО. Бывший боксер Узелков попал в больницу
Снова без Мудрика. Челси вырвал победу в лондонском дерби
Футбол | 13.02.2024, 00:05
Снова без Мудрика. Челси вырвал победу в лондонском дерби
Снова без Мудрика. Челси вырвал победу в лондонском дерби
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина U-18 завершила международный турнир разгромным поражением
Украина U-18 завершила международный турнир разгромным поражением
11.02.2024, 17:38 2
Хоккей
Артета объяснил, почему Зинченко не попал в заявку на игру с Вест Хэмом
Артета объяснил, почему Зинченко не попал в заявку на игру с Вест Хэмом
11.02.2024, 15:32 7
Футбол
Трансферное молчание Динамо, и почему Шовковский не может на это повлиять
Трансферное молчание Динамо, и почему Шовковский не может на это повлиять
12.02.2024, 21:26 72
Футбол
ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину
ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину
11.02.2024, 23:28 38
Футбол
ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле
ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле
11.02.2024, 18:31 10
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Если Фьюри оказался в нокдауне в спарринге, то всем плевать»
Дерек ЧИСОРА: «Если Фьюри оказался в нокдауне в спарринге, то всем плевать»
11.02.2024, 18:30
Бокс
В тренировочном лагере Фьюри был «крот», его уже ищут
В тренировочном лагере Фьюри был «крот», его уже ищут
11.02.2024, 16:20 4
Бокс
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
12.02.2024, 09:10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем