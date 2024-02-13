13 февраля на «Ред Булл Арена» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «РБ Лейпциг» сыграет против «Реала» (Мадрид). Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

РБ Лейпциг

Команда находится в непростой ситуации. Да, она, несмотря на ряд крупных продаж, хорошо начала сезон. Тут и разгромная, 3-0, победа над Баварией в поединке за Суперкубок Германии, и спокойное прохождение группового этапа Лиги чемпионов. Там, впрочем, немцы были именно что вторыми, ничего не противопоставив Манчестер Сити, но взяв по максимуму очки с парой аутсайдеров квартета. На внутренней арене ситуация была со временем не такой радужной. Обладатель титула, быки быстро покинули розыгрыш кубка страны. А пара январских осечек нивелировали преимущество перед Боруссией (Дортмунд) в споре за 4-ю позицию в Бундеслиге. В общем, у Марко Розе и его подопечных такая ситуация, что позволить кому-то из лидеров отдохнуть перед стартом плей-офф Лиги чемпионов они просто не могут.

Реал (Мадрид)

Клуб в прошлом сезоне остался без главных титулов, и в том числе и уступил в полуфинале Лиги чемпионов. Сейчас подопечные Карло Анчелотти пытаются вернуться на лидирующие позиции, и кое-что получается - например, выиграли Суперкубок, попутно разгромив 4-1 Барселону. Правда, в кубке вскоре проиграли Атлетико, да и в Примере никак не получается оторваться от Жироны. Впрочем, главное что основные преследователи уже позади. Параллельно сливочные традиционно уверенно выиграли свою группу Лиги чемпионов осенью, не особенно заметив даже Наполи, не говоря уже об андердогах того квартета. И явно испанский гранд настроен и немцев пройти в таком же стиле.

Статистика личных встреч

Стороны играли в прошлом цикле, но на групповом этапе. И, уступив 0-2 в столице Испании в сентябре, немцы, сменив наставника, в октябре уже выигрывали дома 3-2.

Прогноз

Букмекерские конторы допускают, что галактикос все решат уже на выезде. Они опытнее и стабильнее противника, так что можно ставить на их победу при форе 0 (коэффициент - 1,61).