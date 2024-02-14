Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин регулярно играет, и это придало ему уверенности»

Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «РБ Лейпциг» и «Реал» Мадрид.

В матче на стадионе «Ред Булл Арена» выиграли гости со счетом 1:0.

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Главный тренер Карло Анчелотти после матча прокомментировал игру так:

«Это была тяжелая победа, но Лига чемпионов такова. Особенно в Германии. Это была действительно конкурентная битва, но я знал, что моя команда в игре. Мы защищались очень хорошо, несмотря на отсутствие важных игроков.

Мне понравилось, насколько опасно мы действовали сегодня в контратаках. Честно говоря, мы могли бы забить больше. Однако Лейпциг легко мог бы сыграть вничью. Андрей Лунин провел прекрасную игру, возможно, лучшую за наш клуб. Он регулярно играет, и это придало ему уверенности.

Это лишь небольшое преимущество. Никто из нас не предполагал, что в конце этого матча все может закончиться вничью. Это хороший результат, но на нашем стадионе осталось еще провести 90 важных минут. Лейпциг – это команда, которая хорошо атакует и очень хорошо организована. У них есть два нападающих, которые очень хороши, на мой взгляд.

Мы вырвали эту победу своими стараниями. «Лейпциг» хорошо сопротивлялся, но мы хорошо оборонялись, несмотря на отсутствие ряда ключевых игроков. Мне понравилось, как мы играли на контратаках. Но я должен признать, что «Лейпциг» мог с легкостью сравнять счет».