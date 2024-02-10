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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
10.02.2024 19:30 – FT 4 : 0
Жирона
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Испания
10 февраля 2024, 21:26 | Обновлено 10 февраля 2024, 22:01
6215
92

Королевский урок. Реал уничтожил Жирону

Лунин не пропустил. Цыганков и Довбик не доиграли матч до конца

10 февраля 2024, 21:26 | Обновлено 10 февраля 2024, 22:01
6215
92
Королевский урок. Реал уничтожил Жирону
twitter.com/realmadrid

В субботу, 10 февраля, в центральном матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу встретились мадридский «Реал» и каталонская «Жирона». Поединок на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде завершился победой хозяев поля.

Лунин после удачных действий в матче прошлого тура против мадридского «Атлетико» прогнозируемо вышел в основном составе «Реала». Это уже четвертый матч Андрея подряд, когда он выигрывает конкуренцию у Кепы Аррисабалаги за место в «старте».

Также с первых минут на поле появился нападающий «Жироны» Артем Довбик, пропустивший матч 23-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад». Были опасения, что украинец может выбыть из игры на длительный период. К счастью, негативные прогнозы не оправдались. После последних тестов стало понятно, что разрыва мениска у Артема нет, более того, Довбик перестал испытывать дискомфорт в этой области.

«Реал» потерял перед матчем всех центральных защитников, находившихся в заявке на Примеру. Карвахаль и Чуамени играли сегодня в центре обороны. Были проблемы и у «Жироны». По разным причинам не смогли сыграть Тони Вилья, Давид Лопес, Эррера и Блинд.

twitter.com/realmadrid

Пожалуй, все планы на матч команды Довбика и Цыганкова разрушил быстрый гол хозяев. Уже на 6-й минуте Винисиус с левого фланга приблизился к штрафной площадке и пробил в дальний угол. Через минуту у Довбика была возможность ответить голом на гол, но защитник заблокировал его удар из пределов штрафной. Спустя почти полчаса «Реал» забил во второй раз. Винисиус отдал классный пас на Беллингема, тот на скорости обыграл задержавшегося с выходом голкипера и пробил в пустые ворота. Во втором тайме «галактикос» быстро добили соперника, забив два гола. Отличились Беллингем, сыгравший на добивание после удара Винисиуса, и Родриго, который вошел в штрафную площадку и сильно пробил в угол ворот.

«Жирона» почти все игровое время (за исключением нескольких непродолжительных отрезков) не походила на себя. Футболисты очень мало двигались без мяча, из-за чего не могли одолеть оборону «Реала». Кстати, отсутствие центральных защитников никак не повлияло на игру хозяев поля в обороне. Подопечные Анчелотти очень надежно сыграли в защите, не позволив гостям создать ни одного опасного момента. Лунин в тех немногих моментах, когда ему пришлось вступить в игру, действовал уверенно. Правда, пару раз отдал неточные передачи – мяч после них вылетал за пределы поля.

Украинцы в составе «Жироны» ничем не отличились. Цыганков был почти незаметен, собственно, как и вся команда. Довбик несколько раз получил мяч в штрафной, но ни разу не смог пробить в створ ворот. Еще в одном эпизоде Артем ошибся во время быстрой атаки своей команды: на подступах к штрафной площадке отдал неточную передачу.

twitter.com/realmadrid

«Реал» сегодня выглядел очень солидно. По ходу матча создавалось впечатление, что играют не первая и вторая команды турнирной таблицы, а бесспорный лидер и команда из «подвала». Классный матч провел Винисиус, отличившийся и голом, и результативными передачами. Беллингем, Родриго, Кроос полностью выиграли центр поля. Первые двое нанесли результативные удары, а немец отдавал очень качественные средние и дальние передачи.

Примера. 24-й тур.

«Реал» – «Жирона» – 4:0

Голы: Винисиус (6), Беллингем (35, 54), Родриго (61).

На 90+1 минуте Хоселу не реализовал пенальти (штанга).

Предупреждения: Менди (76) – Хуанпе (21), Ян Коуту (68).

«Реал»: Лунин, Лукас, Чуамени, Карвахаль, Менди (Фран Гарсия, 78), Вальверде, Кроос (Модрич, 70), Камавинга, Родриго (Хоселу, 70), Беллингем (Браим, 57), Винисиус (Арда Гюлер, 78).

«Жирона»: Газзанига, Мигель, Цыганков (Валери, 70), Довбик (Стуани, 70), Алейш Гарсия, Хуанпе, Савио, Ян Коуту, Иван Мартин (Солис, 70), Порту (Пабло Торре, 46), Эрик.

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид).

РЕАЛ — ЖИРОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 92
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Владислав Рейский
Все равно топ что три наших играло в таком матче
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+13
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Умник
Это опыт для Жироны.
Ничего страшного не произошло.
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+11
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Bombardini
Будемо об'єктивні - Реал сильніший. Це показала і ця гра між клубами, і минула. Але в Жирони є непоганий шанс на срібло і ним треба користатись. Прикро, що зараз у Жирони трохи спад. 
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+10
roman75zpr
Реал на Жирону прям влияет как удав на обезьяну... Жирона с ними, как ни Жирона,  парализованная всей командой вторую игру в этом сезоне с Реалом
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+9
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sania
Коли Циганков переходив до Жирони нікому навіть приснитись не могло,що Жирона боротиметься за медалі.Перегоріли, буває. Хочеться просто підтримати і побажати удачі!
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+8
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der_MaiStier
Реал у двох іграх чемпіонату безальтернативно розніс Жирону 7:0. Ось тобі і рівень "претендента" на чемпіонство
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+8
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GloryUkraine
Хотілося дива від Жирона, але Реал є Реал, хоч його і лихорадить в цьому сезоні. 
Болюча поразка, але треба Жироні не покладати рук(ніг😁) та утримувати другу сходинку і не втрачати надію на перше.
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+7
Darkness1984
Нічого такого не сталося.. 2-й сезон в лалізі і такий результат.. далі буде краще
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+6
NoMad
Парадокс. Навiть в Мадридi так не радiють перемозi, як ДНОнецькi дауни тут 
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+6
Показать Скрыть 3 ответа
BATI-GOOOOOL
Ну с чемпионом всё понятно... Задача Жироны зона Лиги Чемпионов.
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+6
Gargantua
Жрона вошла в явный спад.
последние матчи и с командами средненького класса давались очень тяжело.
А Реал на пике формы.
Гол Винисиуса их "вскрыл" и дальше уже Реал разорвал на контратаках.
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+6
aleks8-48
Для того,что бы пушка стреляла,ей нужны снаряды-это я про Довбика. 
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+5
Boodya 1209
Цікаво, чому ті, хто влаштовують тут срачі і провокації - безграмотні придурки? Розкажіть, це операція "спєц. отлов" була?
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+4
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Pavel_i_CO
Запасний біженець з лугандонії, коли з мого копійованого акаунта щось напишеш?)
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+3
Показать Скрыть 3 ответа
Віктор Коробка
Сьогодні хотів подивитись на українців у суперматчі, але не вдалося: у Довбика з Циганковим нічого не виходило, а у Луніна не було роботи. На жаль і в Англії у співвітчизників невдалий день - і Евертон, і Борнмут програли. Не дуже гарні новини для збірної.
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+3
Pavel_i_CO
Найголовніша задача Жирони на сезон - це ТОП4. Ну а якщо буде місце в трійці - то сезон взагалі стане історичним для клубу 
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
Boodya 1209
Жирона молодці все одно, головне не зловити дизмораль і за 2-ге місце боротись (а хто зна, може реал і обісреться в кінцівці), то ще й за перше
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+1
Sheva19
Андрюха на ноль отстоял Поздравляю
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+1
Burevestnik
в анансе матча некоторые писсатели писсали о победе Жироны...
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0
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Remark
Накуй йдіть, полупідори риговські зі своїми коментами))Лайно ригівське вже всралося під себе і воняє 
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-1
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