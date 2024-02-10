Королевский урок. Реал уничтожил Жирону

В субботу, 10 февраля, в центральном матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу встретились мадридский «Реал» и каталонская «Жирона». Поединок на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде завершился победой хозяев поля.

Лунин после удачных действий в матче прошлого тура против мадридского «Атлетико» прогнозируемо вышел в основном составе «Реала». Это уже четвертый матч Андрея подряд, когда он выигрывает конкуренцию у Кепы Аррисабалаги за место в «старте».

Также с первых минут на поле появился нападающий «Жироны» Артем Довбик, пропустивший матч 23-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад». Были опасения, что украинец может выбыть из игры на длительный период. К счастью, негативные прогнозы не оправдались. После последних тестов стало понятно, что разрыва мениска у Артема нет, более того, Довбик перестал испытывать дискомфорт в этой области.

«Реал» потерял перед матчем всех центральных защитников, находившихся в заявке на Примеру. Карвахаль и Чуамени играли сегодня в центре обороны. Были проблемы и у «Жироны». По разным причинам не смогли сыграть Тони Вилья, Давид Лопес, Эррера и Блинд.

twitter.com/realmadrid

Пожалуй, все планы на матч команды Довбика и Цыганкова разрушил быстрый гол хозяев. Уже на 6-й минуте Винисиус с левого фланга приблизился к штрафной площадке и пробил в дальний угол. Через минуту у Довбика была возможность ответить голом на гол, но защитник заблокировал его удар из пределов штрафной. Спустя почти полчаса «Реал» забил во второй раз. Винисиус отдал классный пас на Беллингема, тот на скорости обыграл задержавшегося с выходом голкипера и пробил в пустые ворота. Во втором тайме «галактикос» быстро добили соперника, забив два гола. Отличились Беллингем, сыгравший на добивание после удара Винисиуса, и Родриго, который вошел в штрафную площадку и сильно пробил в угол ворот.

«Жирона» почти все игровое время (за исключением нескольких непродолжительных отрезков) не походила на себя. Футболисты очень мало двигались без мяча, из-за чего не могли одолеть оборону «Реала». Кстати, отсутствие центральных защитников никак не повлияло на игру хозяев поля в обороне. Подопечные Анчелотти очень надежно сыграли в защите, не позволив гостям создать ни одного опасного момента. Лунин в тех немногих моментах, когда ему пришлось вступить в игру, действовал уверенно. Правда, пару раз отдал неточные передачи – мяч после них вылетал за пределы поля.

Украинцы в составе «Жироны» ничем не отличились. Цыганков был почти незаметен, собственно, как и вся команда. Довбик несколько раз получил мяч в штрафной, но ни разу не смог пробить в створ ворот. Еще в одном эпизоде Артем ошибся во время быстрой атаки своей команды: на подступах к штрафной площадке отдал неточную передачу.

twitter.com/realmadrid

«Реал» сегодня выглядел очень солидно. По ходу матча создавалось впечатление, что играют не первая и вторая команды турнирной таблицы, а бесспорный лидер и команда из «подвала». Классный матч провел Винисиус, отличившийся и голом, и результативными передачами. Беллингем, Родриго, Кроос полностью выиграли центр поля. Первые двое нанесли результативные удары, а немец отдавал очень качественные средние и дальние передачи.

Примера. 24-й тур.

«Реал» – «Жирона» – 4:0

Голы: Винисиус (6), Беллингем (35, 54), Родриго (61).

На 90+1 минуте Хоселу не реализовал пенальти (штанга).

Предупреждения: Менди (76) – Хуанпе (21), Ян Коуту (68).

«Реал»: Лунин, Лукас, Чуамени, Карвахаль, Менди (Фран Гарсия, 78), Вальверде, Кроос (Модрич, 70), Камавинга, Родриго (Хоселу, 70), Беллингем (Браим, 57), Винисиус (Арда Гюлер, 78).

«Жирона»: Газзанига, Мигель, Цыганков (Валери, 70), Довбик (Стуани, 70), Алейш Гарсия, Хуанпе, Савио, Ян Коуту, Иван Мартин (Солис, 70), Порту (Пабло Торре, 46), Эрик.

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид).

РЕАЛ — ЖИРОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА