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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
10.02.2024 19:30 - : -
Жирона
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Испания
09 февраля 2024, 20:40 | Обновлено 09 февраля 2024, 21:11
1007
0

Реал Мадрид – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 10 февраля в 19:30 по Киеву

09 февраля 2024, 20:40 | Обновлено 09 февраля 2024, 21:11
1007
0
Реал Мадрид – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Twitter

10 февраля на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 24-го тура Примеры Испании, в котором «Реал» (Мадрид) сыграет против «Жироны». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Реал (Мадрид)

Команда смогла уже взять трофей - пусть только Суперкубок Испании, но при этом в Саудовской Аравии получилось последовательно пройти и Атлетико, и Барселону - последнюю в финале и вовсе разгромили 4:1. Впрочем, через несколько дней матрасникам уступили в экстра-тайме кубкового поединка. Но борьба в главных турнирах еще впереди. Галактикос уже на следующей неделе начинать плей-офф Лиги чемпионов поездкой к РБ Лейпциг. Не менее важна борьба в Примере. Там все привычные конкуренты уже отстали. Но как раз жиронцы не дают пока что расслабляться королевскому клубу. В прошлом туре было другое принципиальное дерби, против Атлетико. И снова матрасники смогли поставить подножку, вырвав в концовке ничью, когда подстерегли ошибку обороны галактикос, зажегшей свечу над своей штрафной.

Жирона

Клуб уже точно станет главной сенсацией этого сезона в испанском футболе. Он у него только четвертый за всю историю на уровне Ла Лиги, и только второй подряд. Вернуться удалось в 2022-м году, через плей-офф. Для начала подопечные Мичела Санчеса смогли финишировать в топ-10 прошлой весной. А в этой темпораде, приобретя Довбика, ставшего мощным усилением, забивая на уровне лучших бомбардиров дивизиона, представитель Каталонии сразу пробился в лидеры. И упорно, вплоть до февраля, держался на уровне мадридского гранда. Правда, из кубка все-таки вылетели, неожиданно сдувшись против Мальорки. Да и с Реал Сосьедад ограничившись дома нулевой ничьей. Сказалась травма Артема, что пропустил поединок с чурри-урдин?

Статистика личных встреч

Жиронцы в прошлом сезоне взяли 4 очка из 6 возможных. Но в сентябре сливочные даже в меньшинстве на выезде оформили разгромные 3:0 в Каталонии.

Прогноз

Букмекерские конторы скептичны по поводу гостей. Согласимся, что выскочку в столице поставят на место - ставим на королевский клуб при форе -1 (коэффициент - 1,7).

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Источник Sport.ua
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