Реал Мадрид

В субботу, 10 февраля, в центральном матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу встретятся мадридский «Реал» и «Жирона». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало назначено на 19:30 по киевскому времени.

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Перед 24-м туром команды занимали лидирующие позиции в Примере. «Реал», ворота которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин, с 58 очками располагался на первом месте. «Жирона», набрав 56 зачетных баллов, находилась на непривычно высоком для себя втором месте. В целом каталонскую команду можно назвать открытием текущего сезона. Немалый вклад в позитивные результаты «Жироны» внесли украинские футболисты Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Жирона», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.