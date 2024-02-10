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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
10.02.2024 19:30 - : -
Жирона
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Испания
10 февраля 2024, 00:06 | Обновлено 10 февраля 2024, 00:09
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Реал – Жирона. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка лидеров Примеры

10 февраля 2024, 00:06 | Обновлено 10 февраля 2024, 00:09
139
0
Реал – Жирона. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 10 февраля, в центральном матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу встретятся мадридский «Реал» и «Жирона». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало назначено на 19:30 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Перед 24-м туром команды занимали лидирующие позиции в Примере. «Реал», ворота которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин, с 58 очками располагался на первом месте. «Жирона», набрав 56 зачетных баллов, находилась на непривычно высоком для себя втором месте. В целом каталонскую команду можно назвать открытием текущего сезона. Немалый вклад в позитивные результаты «Жироны» внесли украинские футболисты Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Жирона», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик Андрей Лунин Реал - Жирона текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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