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  4. Анчелотти высказался о разгроме Жироны, где Лунин отыграл на ноль
Испания
10 февраля 2024, 22:57 |
4378
0

Анчелотти высказался о разгроме Жироны, где Лунин отыграл на ноль

«Реал» разгромил прямого конкурента в борьбе за чемпионство со счетом 4:0

10 февраля 2024, 22:57 |
4378
0
Анчелотти высказался о разгроме Жироны, где Лунин отыграл на ноль
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

10 февраля состоялся центральный матч месяца в Ла Лиге между командами «Реал» Мадрид и «Жирона». «Сливочные» уничтожили каталонский клуб со счетом 4:0.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился эмоциями после этой игры.

«Мы провели один из лучших матчей в сезоне. Это была легкая игра, учитывая проблемы, которых у нас почти не было. Сегодня мы увидели сочетание качества и самоотдачи на поле. Я делаю все возможное, чтобы получить самый лучший результат от группы высококачественных игроков, они являются главными героями в этом плане.

Дальше Лига чемпионов, и мы должны продолжать в таком же духе. У нас есть преимущество в Ла Лиге, но оно небольшое.

Мы увидели шикарную игру от Винисиуса сегодня. Он сейчас самый лучший игрок в мире. Мбаппе? Я не говорю об игроках других команд.

У Беллингема растяжение лодыжки. Завтра он пройдет медицинский осмотр. Надеюсь, он сможет сыграть во вторник. Джуд чем-то напоминает мне Зидана, но француз был технически лучше», – рассказал Анчелотти.

Следующий матч «Реал» сыграет 13 февраля в 1/8 финала ЛЧ против «РБ Лейпциг».

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Джуд Беллингем Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Винисиус Жуниор Реал - Жирона Карло Анчелотти
Источник Marca
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