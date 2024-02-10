Реал – Жирона – 4:0. Лунин и Ко деклассировали жиронцев. Видео голов, обзор

10 февраля состоялся центральный матч месяца в Ла Лиге между командами «Реал» Мадрид и «Жирона».

Поединок 24 тура прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании.



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В стартовом составе «Жироны» сыграли украинские звезды Виктор Цыганков и Артем Довбык, которые были заменены на 70-й минуте.

За «Реал» отыграл на ноль Андрей Лунин.

«Сливочные» уничтожили каталонский клуб со счетом 4:0. Забивали за «Реал» Беллингем (дубль), Винисиус Жуниор и Родриго.

«Галактикос» лидируют в Ла Лиге с 61 очком, «Жирона» теперь отстает на пять баллов.

Ла Лига. 24-й тур, 10 февраля

Реал Мадрид – Жирона – 4:0



Голи: Винисиус Жуниор, 6, Беллингем, 36, 54, Родриго, 61.

ГОЛ! Винисиус Жуниор, 6 мин.

ГОЛ! Беллингем, 36 мин.

ГОЛ! Беллингем, 54 мин.





ГОЛ! Родриго, 61 мин.