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  4. Реал – Жирона – 4:0. Лунин и Ко деклассировали жиронцев. Видео голов, обзор
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
10.02.2024 19:30 – FT 4 : 0
Жирона
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Испания
10 февраля 2024, 21:13 | Обновлено 10 февраля 2024, 21:51
7390
0

Реал – Жирона – 4:0. Лунин и Ко деклассировали жиронцев. Видео голов, обзор

Смотрите самые интересные моменты центрального матча месяца в Ла Лиге

10 февраля 2024, 21:13 | Обновлено 10 февраля 2024, 21:51
7390
0
Реал – Жирона – 4:0. Лунин и Ко деклассировали жиронцев. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Жирона

10 февраля состоялся центральный матч месяца в Ла Лиге между командами «Реал» Мадрид и «Жирона».

Поединок 24 тура прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе «Жироны» сыграли украинские звезды Виктор Цыганков и Артем Довбык, которые были заменены на 70-й минуте.

За «Реал» отыграл на ноль Андрей Лунин.

«Сливочные» уничтожили каталонский клуб со счетом 4:0. Забивали за «Реал» Беллингем (дубль), Винисиус Жуниор и Родриго.

«Галактикос» лидируют в Ла Лиге с 61 очком, «Жирона» теперь отстает на пять баллов.

Ла Лига. 24-й тур, 10 февраля

Реал Мадрид – Жирона – 4:0

Голи: Винисиус Жуниор, 6, Беллингем, 36, 54, Родриго, 61.

ГОЛ! Винисиус Жуниор, 6 мин.

ГОЛ! Беллингем, 36 мин.

ГОЛ! Беллингем, 54 мин.



ГОЛ! Родриго, 61 мин.

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
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Источник Sport.ua
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