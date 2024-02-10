Реал – Жирона – 4:0. Лунин и Ко деклассировали жиронцев. Видео голов, обзор
Смотрите самые интересные моменты центрального матча месяца в Ла Лиге
10 февраля состоялся центральный матч месяца в Ла Лиге между командами «Реал» Мадрид и «Жирона».
Поединок 24 тура прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В стартовом составе «Жироны» сыграли украинские звезды Виктор Цыганков и Артем Довбык, которые были заменены на 70-й минуте.
За «Реал» отыграл на ноль Андрей Лунин.
«Сливочные» уничтожили каталонский клуб со счетом 4:0. Забивали за «Реал» Беллингем (дубль), Винисиус Жуниор и Родриго.
«Галактикос» лидируют в Ла Лиге с 61 очком, «Жирона» теперь отстает на пять баллов.
Ла Лига. 24-й тур, 10 февраля
Реал Мадрид – Жирона – 4:0
Голи: Винисиус Жуниор, 6, Беллингем, 36, 54, Родриго, 61.
ГОЛ! Винисиус Жуниор, 6 мин.
ГОЛ! Беллингем, 36 мин.
ГОЛ! Беллингем, 54 мин.
ГОЛ! Родриго, 61 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 10 февраля в 19:30 по Киеву
«Сливочные» победили в матче со счетом 4:0