Обиженные китайцы, симуляция, политика. Месси пришлось извиняться на камеру

Звездный аргентинский форвард американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси извинился на камеру перед китайскими болельщиками.

Все дело в том, что китайские СМИ и чиновники заподозрили 36-летнего Лео в симуляции травмы. 4 февраля Месси из-за повреждения не сыграл в товарищеском матче в Гонконге, хотя когда подписывали соглашение о спарринге, одним из условий было появление на поле Месси.

А спустя 3 дня Лионель сыграл за американский коллектив в контрольной игре с «Виссел Кобе» в Японии.

Это возмутило китайский народ, который приплел сюда и политику. Месси записал видеообращение с извинениями, которое опубликовал в китайской соцсети Weibo:

«Я много читал и слушал о том, что произошло после матча в Гонконге. Вот почему я захотел записать это видео, чтобы дать реальное объяснение и избежать чтения ложных новостей.



Как всем известно, я всегда хочу играть в каждом матче. Слышал, что на этот раз я не захотел играть из-за политики и многих других вещей, которые не имеют к этому отношения. Если бы это действительно было так, я бы не ездил в Японию или Китай, как это было много раз в моей карьере.

У меня всегда были очень тесные отношения с Китаем. Я сделал так много вещей совместно с Китаем – интервью, товарищеские матчи, различные мероприятия с Барселоной и сборной Аргентины. Как я уже сказал во время пресс-конференции, которую дал: у меня было воспаление мышц, и я не мог играть. Я почувствовал это в первой нашей игре в Саудовской Аравии, попытался сыграть во второй, но стало только хуже.

Накануне я пытался принять участие в тренировке, чтобы быть рядом с командой, со всеми этими людьми. Я делал все возможное, но действительно не мог играть, потому что чувствовал дискомфорт.

Прошло несколько дней, и я чувствовал себя немного лучше, поэтому вышел на несколько минут в товарищеском матче в Японии, чтобы продолжать совершенствоваться физически и готовиться к тому, что меня ждет дальше. Мне пришлось играть, чтобы восстановить ритм.

Я уже говорил это, но считаю важным повторить это после всех тех слухов. Хочу выразить свою любовь народу Китая, всегда испытывал это чувство. Надеюсь, скоро мы снова увидимся», – сказал Месси.

ВИДЕО. Обиженные китайцы и симуляция травмы. Месси пришлось извиняться на камеру

🚨 Lionel Messi's explanation to Chinese people on his absence in the friendly game 🇨🇳



pic.twitter.com/wLbM5G6FwG