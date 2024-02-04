Кривцова заменили из-за травмы в матче Интера Майами

Сегодня «Интер Майами» одержал свою первую победу на зимних сборах. Американская команда обыграла со счетом 4:1 команду всех звезд чемпионата Гонконга.

Украинский защитник Сергей Кривцов вышел в основе «Интер Майами» на матч, однако был заменен на 31-й минуте на Райана Сейлора из-за травмы.

Отметим, что звездные форварда «Интер Майами», Лионель Месси и Луис Суарес, матч пропускали. Жорди Альба и Серхио Бускетс появились на замену на 62-й минуте при счете 3:1 в пользу американцев.

1 февраля «Интер Майами» разгромно проиграл «Аль-Насру» со счетом 0:6.