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Major League Soccer
04 февраля 2024, 12:43 | Обновлено 04 февраля 2024, 13:09
255
0

Кривцова заменили из-за травмы в матче Интера Майами

Команда украинца наконец-то победила

04 февраля 2024, 12:43 | Обновлено 04 февраля 2024, 13:09
255
0
Кривцова заменили из-за травмы в матче Интера Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

Сегодня «Интер Майами» одержал свою первую победу на зимних сборах. Американская команда обыграла со счетом 4:1 команду всех звезд чемпионата Гонконга.

Украинский защитник Сергей Кривцов вышел в основе «Интер Майами» на матч, однако был заменен на 31-й минуте на Райана Сейлора из-за травмы.

Отметим, что звездные форварда «Интер Майами», Лионель Месси и Луис Суарес, матч пропускали. Жорди Альба и Серхио Бускетс появились на замену на 62-й минуте при счете 3:1 в пользу американцев.

1 февраля «Интер Майами» разгромно проиграл «Аль-Насру» со счетом 0:6.

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Сергей Кривцов Интер Майами травма Лионель Месси Луис Суарес товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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