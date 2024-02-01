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Товарищеские матчи
Аль-Наср Эр-Рияд
01.02.2024 20:00 – FT 6 : 0
Интер Майами
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
01 февраля 2024, 22:55 | Обновлено 01 февраля 2024, 23:02
851
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Аль-Наср – Интер Майами – 6:0. Гол с центра и разгром звезд. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Эр-Рияде

01 февраля 2024, 22:55 | Обновлено 01 февраля 2024, 23:02
851
0
Аль-Наср – Интер Майами – 6:0. Гол с центра и разгром звезд. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 1 февраля в Эр-Рияде состоялся товарищеский матч между командами «Аль-Наср» (Саудовская Аравия) и «Интер Майами» (США).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе «Интера Майами» вышли украинский защитник Сергей Кривцов (сыграл весь матч) и уругвайский форвард Луис Суарес (заменен на 70-й мин). Звездный аргентинец Лионель Месси появился на поле у гостей лишь на 83-й минуте.

Хозяева поля поймали кураж и отгрузили соперникам 6 мячей. Хет-трик оформил бразильский форвард Андерсон Талиска. С центра поля забил Эмерик Ляпорт на 12-й минуте.

❗️ ВИДЕО в Telegram: все голы матча

На табло: 6:0 – разгромная победа саудовского клуба над звездным коллективом из MLS.

Товарищеский матч

Эль-Рияд (Саудовская Аравия), 29 января

Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Интер Майами (США) – 6:0

Голы: Отавио, 3, Талиска, 10, 51 (пен), 73, Ляпорт, 12, Маран, 68

Видео голов и обзор матча

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Андерсон Талиска (Аль-Наср Эр-Рияд).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Mohammed Maran (Аль-Наср Эр-Рияд).
51’
ГОЛ ! С пенальти забил Андерсон Талиска (Аль-Наср Эр-Рияд).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Эмерик Лапорт (Аль-Наср Эр-Рияд).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Андерсон Талиска (Аль-Наср Эр-Рияд).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Отавио (Аль-Наср Эр-Рияд).
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Источник Sport.ua
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