Аль-Наср – Интер Майами – 6:0. Гол с центра и разгром звезд. Видео голов

Вечером 1 февраля в Эр-Рияде состоялся товарищеский матч между командами «Аль-Наср» (Саудовская Аравия) и «Интер Майами» (США).

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В стартовом составе «Интера Майами» вышли украинский защитник Сергей Кривцов (сыграл весь матч) и уругвайский форвард Луис Суарес (заменен на 70-й мин). Звездный аргентинец Лионель Месси появился на поле у гостей лишь на 83-й минуте.

Хозяева поля поймали кураж и отгрузили соперникам 6 мячей. Хет-трик оформил бразильский форвард Андерсон Талиска. С центра поля забил Эмерик Ляпорт на 12-й минуте.

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На табло: 6:0 – разгромная победа саудовского клуба над звездным коллективом из MLS.

Товарищеский матч

Эль-Рияд (Саудовская Аравия), 29 января

Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Интер Майами (США) – 6:0

Голы: Отавио, 3, Талиска, 10, 51 (пен), 73, Ляпорт, 12, Маран, 68

Видео голов и обзор матча