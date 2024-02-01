Аль-Наср – Интер Майами – 6:0. Гол с центра и разгром звезд. Видео голов
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Эр-Рияде
Вечером 1 февраля в Эр-Рияде состоялся товарищеский матч между командами «Аль-Наср» (Саудовская Аравия) и «Интер Майами» (США).
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В стартовом составе «Интера Майами» вышли украинский защитник Сергей Кривцов (сыграл весь матч) и уругвайский форвард Луис Суарес (заменен на 70-й мин). Звездный аргентинец Лионель Месси появился на поле у гостей лишь на 83-й минуте.
Хозяева поля поймали кураж и отгрузили соперникам 6 мячей. Хет-трик оформил бразильский форвард Андерсон Талиска. С центра поля забил Эмерик Ляпорт на 12-й минуте.
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На табло: 6:0 – разгромная победа саудовского клуба над звездным коллективом из MLS.
Товарищеский матч
Эль-Рияд (Саудовская Аравия), 29 января
Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Интер Майами (США) – 6:0
Голы: Отавио, 3, Талиска, 10, 51 (пен), 73, Ляпорт, 12, Маран, 68
Видео голов и обзор матча
События матча
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