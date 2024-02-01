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Товарищеские матчи
Аль-Наср Эр-Рияд
01.02.2024 20:00 – FT 6 : 0
Интер Майами
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Саудовская Аравия
01 февраля 2024, 22:07 | Обновлено 01 февраля 2024, 22:27
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2

Хет-трик Талиски. Аль-Наср уничтожил Интер Майами, Кривцов сыграл весь матч

Звездный аргентинец Лионель Месси появился на поле лишь на 83-й минуте

01 февраля 2024, 22:07 | Обновлено 01 февраля 2024, 22:27
1155
2
Хет-трик Талиски. Аль-Наср уничтожил Интер Майами, Кривцов сыграл весь матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Андерсон Талиска

Вечером 1 февраля в Эр-Рияде состоялся товарищеский матч между командами «Аль-Наср» (Саудовская Аравия) и «Интер Майами» (США).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Зрители ожидали увидеть дуэль Криштиану Роналду и Лионеля Месси, но ее не получилось. Роналду в матче не сыграл, так как находится на заключительной стадии восстановления после травмы.

В стартовом составе «Интера Майами» вышли украинский защитник Сергей Кривцов (сыграл весь матч) и уругвайский форвард Луис Суарес (заменен на 70-й мин). Звездный аргентинец Лионель Месси появился на поле у гостей лишь на 83-й минуте.

Американскую команду на поле практически не было видно. Хозяева поля поймали кураж и отгрузили соперникам 6 мячей. Хет-трик оформил бразильский форвард Андерсон Талиска. С центра поля забил Эмерик Ляпорт.

❗️ ВИДЕО в Telegram: все голы матча

На табло: 6:0 – разгромная победа саудовского клуба над звездным коллективом из MLS.

Товарищеский матч

Эль-Рияд (Саудовская Аравия), 29 января

Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Интер Майами (США) – 6:0

Голы: Отавио, 3, Талиска, 10, 51 (пен), 73, Ляпорт, 12, Маран, 68

Аль-Наср: Оспина (Абдулла, 32), Бушаль, Лапорт (Тамбакти, 81), Аль-Амри (Аль-Фатиль, 60), Теллес (Аль-Нахли, 80), Брозович, Отавио (Аль-Хамуш, 81), Талиска (Яхья Сахлули, 81), Аль-Сулайхим (Аль-Хассан, 60), Аль-Элевай, Маран (Аль-Немер, 80).

Интер Майами: Келлендер, Кривцов, Аллен, Авилес, Альба (Йедлин, 69), Бускетс, Грегоре, Руис (Сандерленд, 84), Грессель, Суарес (Тейлор, 70), Кампана (Месси, 83).

Предупреждения: Аль-Амри (37), Бускетс (42), Бушаль (42), Брозович (53).

Фотогалерея матча

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Источник Sport.ua
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andre_lui
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December 32
Договорняк  для принцев.
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