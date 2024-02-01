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Товарищеские матчи
Аль-Наср Эр-Рияд
01.02.2024 20:00 – FT 6 : 0
Интер Майами
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
01 февраля 2024, 22:35 | Обновлено 01 февраля 2024, 22:40
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ВИДЕО. Гол с центра поля! Ляпорт забил шедевр за Аль-Наср в ворота Майами

Вратарь гостей Дрейк Каллендер вышел далеко из ворот

01 февраля 2024, 22:35 | Обновлено 01 февраля 2024, 22:40
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ВИДЕО. Гол с центра поля! Ляпорт забил шедевр за Аль-Наср в ворота Майами
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 1 февраля в Эр-Рияде состоялся товарищеский матч между командами «Аль-Наср» (Саудовская Аравия) и «Интер Майами» (США).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Хозяева поля поймали кураж и отгрузили соперникам 6 мячей. Хет-трик оформил бразильский форвард Андерсон Талиска.

Третий гол в матче забил защитник Эмерик Лапорт на 10-й минуте. Испанский футболист поразил ворота соперника, пробив со своей половины поля!

Вратарь гостей Дрейк Каллендер вышел далеко из ворот за пределы штрафной и получил мяч за воротник.

❗️ ВИДЕО в Telegram: все голы матча

Табло зафиксировало счет 6:0 – разгромная победа саудовского клуба над звездным коллективом из MLS.

ВИДЕО. Гол с центра поля! Ляпорт забил шедевр за Аль-Наср в ворота Майами

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Андерсон Талиска (Аль-Наср Эр-Рияд).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Mohammed Maran (Аль-Наср Эр-Рияд).
51’
ГОЛ ! С пенальти забил Андерсон Талиска (Аль-Наср Эр-Рияд).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Эмерик Лапорт (Аль-Наср Эр-Рияд).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Андерсон Талиска (Аль-Наср Эр-Рияд).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Отавио (Аль-Наср Эр-Рияд).
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товарищеские матчи Сергей Кривцов Аль-Наср Эр-Рияд Эмерик Ляпорт Интер Майами видео голов и обзор курьезы выбор редакции
Источник Sport.ua
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