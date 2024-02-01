Вечером 1 февраля в Эр-Рияде состоялся товарищеский матч между командами «Аль-Наср» (Саудовская Аравия) и «Интер Майами» (США).

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Хозяева поля поймали кураж и отгрузили соперникам 6 мячей. Хет-трик оформил бразильский форвард Андерсон Талиска.

Третий гол в матче забил защитник Эмерик Лапорт на 10-й минуте. Испанский футболист поразил ворота соперника, пробив со своей половины поля!

Вратарь гостей Дрейк Каллендер вышел далеко из ворот за пределы штрафной и получил мяч за воротник.

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Табло зафиксировало счет 6:0 – разгромная победа саудовского клуба над звездным коллективом из MLS.

ВИДЕО. Гол с центра поля! Ляпорт забил шедевр за Аль-Наср в ворота Майами