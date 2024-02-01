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Товарищеские матчи
Аль-Наср Эр-Рияд
01.02.2024 20:00 - : -
Интер Майами
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
01 февраля 2024, 07:40 | Обновлено 01 февраля 2024, 07:43
14420
0

Аль-Наср – Интер Майами. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 1 февраля в 20:00 по Киеву

01 февраля 2024, 07:40 | Обновлено 01 февраля 2024, 07:43
14420
0
Аль-Наср – Интер Майами. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Twitter. Криштиану Роналду и Лионель Месси

1 февраля состоится товарищеский матч между командами «Аль-Наср» (Саудовская Аравия) и «Интер Майами» (США).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет в Эр-Рияде на «Kingdom Arena Stadium». Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

«Последний танец»: Криштиану Роналду vs Лионель Месси. Однако главный тренер саудовской команды Луиш Каштру заявил, что КриРо не сыграет в этом матче. 28 января «цапли» уступили «Аль-Хилялю» со счетом 3:4.

Отметим, что за американский клуб, который принадлежит Дэвиду Бекхэму, также выступают еще 3 бывших соперника КриРо из «Барсы»: Жорди Альба, Серхио Бускетс и Луис Суарес. Цвета «Интер Майами» защищает и украинский защитник Сергей Кривцов.

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Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами смотреть онлайн товарищеские матчи Сергей Кривцов Криштиану Роналду Лионель Месси Луис Суарес
Источник Sport.ua
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