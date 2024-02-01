Аль-Наср Эр-Рияд

1 февраля состоится товарищеский матч между командами «Аль-Наср» (Саудовская Аравия) и «Интер Майами» (США).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет в Эр-Рияде на «Kingdom Arena Stadium». Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

«Последний танец»: Криштиану Роналду vs Лионель Месси. Однако главный тренер саудовской команды Луиш Каштру заявил, что КриРо не сыграет в этом матче. 28 января «цапли» уступили «Аль-Хилялю» со счетом 3:4.

Отметим, что за американский клуб, который принадлежит Дэвиду Бекхэму, также выступают еще 3 бывших соперника КриРо из «Барсы»: Жорди Альба, Серхио Бускетс и Луис Суарес. Цвета «Интер Майами» защищает и украинский защитник Сергей Кривцов.