Аль-Наср Эр-Рияд

1 февраля состоится товарищеский матч между «Аль-Насром» (Саудовская Аравия») и «Интер Майами» (США). Поединок пройдет в Эр-Рияде на «Kingdom Arena Stadium». Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Аль-Наср



Клуб из Саудовской Аравии стал широко известен благодаря приходу Криштиану Роналду, после этого в команду пришли и другие звезды с Европы. Аль-Наср идет вторым в чемпионате, отставая от лидера на целых 7 очков, а впереди почти половина дистанции. В азиатской Лиге Чемпионов клуб сумел пробиться в плей-офф, где уверенно выиграл свою группу. Команда уже месяц не проводила матчей из-за зимних каникул.

Интер Майами



Изначально, Интер Майами знали из-за того, что владельцем являет Дэвид Бекхэм. Клуб обрел мировую известность, после того как сюда перешел Лео Месси, но и это не помогло пробиться в плей-офф, в прошлом сезоне. В команде уже собрано половина бывшей Барселоны, здесь есть Бускетс, Йорди Альба, Суарес. Интер Майами не проводил официальных встреч с конца октября, но уже в январе сыграл три товарищеских матча, причем на днях был битва против другого сильного клуба из Саудовской Аравии Аль-Хилаля, уступив со счетом 3:4.

Статистика личных встреч



Клубы ранее никогда между собой не играли, фактически не имея такой возможности.



Прогноз на матч Аль-Наср – Интер Майами



Противостояние Роналду – Месси могла бы выйти на первый план, за счет живых легенд матч мог бы стать многим интересен, однако вряд ли КриРо сыграет из-за травмы. Эту информацию подтвердил и наставник всемирного клуба Лиуш Каштру. На бумаге Аль-Наср небольшой фаворит, перерыв в чемпионате у саудовцев не был таким длинным.

Вполне вероятно, что уже в первом тайме пойдут голы. Предлагаем сделать ставку обе команды забьют в первом тайме – да за коэффициент 2.30.