Забивали Месси и Суарес. Аль-Хиляль и Майами устроили голевую перестрелку

В саудовском Эр-Рияде товарищеский матч провели команды, к которым приковано особое внимание болельщиков.

В голевой перестрелке саудовский Аль-Хиляль одержал победу над Интером Майями со счетом 4:3.

У гостей один из голов забил звездный новичок Луис Суарес. Знаменитый аргентинец Лионель Месси отличился голом с пенальти, а также ассистом.

У команды из Флориды в основе вышел украинский защитник Сергей Кривцов и провел на поле 73 минуты, после чего был заменен. В одном из эпизодов Кривцов получил повреждение и оказался на газоне.

Бразилец Малком принес победу саудовской команде на 88-й минуте (4:3).

Товарищеский матч

Эль-Рияд (Саудовская Аравия), 29 января

Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Интер Майами (США) – 4:3

Голы: Митрович, 10, Аль-Хамдан, 13, Мишаэл, 44, Малком, 88 – Суарес, 34, Месси, 54 (пен), Руис, 55

Аль-Хиляль: Аль-Ватьян, Аль-Шахрани, Джахфали, Аль-Досари, Лоди, Милинкович-Савич, Рубен Невеш, Мишаэл, Малком, Митрович, Аль-Хамдан (Аль-Кахтани, 72).

Интер Майами: Келлендер, Йедлин, Кривцов (Маквей, 73), Аллен, Авилес, Альба, Бускетс, Грессель, Руис (Грегоре, 76), Месси (Тейлор, 88), Суарес (Кампана, 76).

Предупреждение: Маквей (90+6).

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