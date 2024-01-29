Аль-Хиляль – Интер Майами. Прогноз и анонс на товарищеский матч

29 января на «Кингдом Арена» пройдет матч кругового этапа Сезонного кубка Эр-Рияда, в котором «Аль-Хиляль» встретится с «Интер Майами». Поединок начнется в 20:00 по киевйскому времени.

Аль-Хиляль

Команда 18 раз выигрывал чемпионат Саудовской Аравии, в том числе и в позапрошлом году. Но следующий сезон получился неудачным - финишировали только третьими. Для того, чтобы отвоевать позиции, лидеры заманили к себе в состав Неймара (по сути, выбросив 80 миллионов на ветер), Рубена Невеша, Милинковича-Савича, Калиду Калибали, Малкома, Буну, Митровича. А руководить этим всем получили Жоржи Жезуша. И уж тут португалец наконец-то смог проявить себя на достойном уровне: его новые подопечные уверенно лидируют, выиграв 17 из 19 матчей и никому пока не уступив. Да и в азиатской Лиге чемпионов, начав с ничьей против Навбахора, саудиты выиграли 5 раз. Не удивительно, что на фоне спада трат на футболистов в стране, этот клуб за 20 миллионов выкупил у Атлетико Ренана Лоди, и нацелились на Костича из Ювентуса.

Интер Майами

Клуб в прошлом году взял важную победу - они опередили всех в гонке за право подписать Лионеля Месси. Следом за аргентинцем перебрались и другие живые легенды Барселоны, Бускетс и Альба, а тренерский пост достался не чужому Каталонии Тата Мартино. Вот только после этого цапли закончили регулярный сезон аж 14-ми в Восточной конференции и аж 27-ми в общем зачете МЛС - понятное дело, ни о каком плей-офф речи не шло. Впрочем, детище Бэкхема не обошлось без трофея, выиграв Кубок Лиг (и дойдя до финала Открытого кубка США). Но явно намерены продолжать в том же духе, и примечательно, что к другим сенаторам кулес присоединился Луис Суарес, что отлично показывал себя в Гремио. Вся компания сыграла после паузы на прошлой неделе, выдав 0-0 со сборной Сальвадора.

Статистика личных встреч

Интер - молодой проект, так что не удивительно, что он впервые сыграет с саудовским футбольным флагманом.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в лидеров. Тот и правда в огненной форме, так что рекомендуем ставить на хозяев арены при форе 0 (коэффициент - 1,69).