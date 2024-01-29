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Товарищеские матчи
Аль-Хиляль
29.01.2024 20:00 - : -
Интер Майами
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
29 января 2024, 09:17 |
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0

Аль-Хиляль – Интер Майами. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 29 января в 20:00 по Киеву

29 января 2024, 09:17 |
180
0
Аль-Хиляль – Интер Майами. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января состоится товарищеский матч между командами «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) и «Интер Майами» (США).

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Поединок пройдет в Эр-Рияде на «Kingdom Arena Stadium». Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

К сожалению, Лионель Месси и Луис Суарес не смогут сыграть против своего бывшего партнера по «Барселоне» Неймара, поскольку звездный бразилец восстанавливается после травмы и выбыл до конца сезона.

Аль-Хиляль – Интер Майами. Прогноз и анонс на товарищеский матч

1 февраля состоится встреча Месси и Роналду: «Интер Майами» сыграет против «Аль-Насра» на том же стадионе.

Аль-Хиляль – Интер Майами. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Аль-Хиляль Интер Майами товарищеские матчи смотреть онлайн Сергей Кривцов Лионель Месси Луис Суарес
Источник Sport.ua
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