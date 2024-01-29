Аль-Хиляль – Интер Майами. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 29 января в 20:00 по Киеву
29 января состоится товарищеский матч между командами «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) и «Интер Майами» (США).
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Поединок пройдет в Эр-Рияде на «Kingdom Arena Stadium». Время начала встречи – 20:00 по Киеву.
К сожалению, Лионель Месси и Луис Суарес не смогут сыграть против своего бывшего партнера по «Барселоне» Неймара, поскольку звездный бразилец восстанавливается после травмы и выбыл до конца сезона.
Аль-Хиляль – Интер Майами. Прогноз и анонс на товарищеский матч
1 февраля состоится встреча Месси и Роналду: «Интер Майами» сыграет против «Аль-Насра» на том же стадионе.
Аль-Хиляль – Интер Майами. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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