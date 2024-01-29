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Товарищеские матчи
Аль-Хиляль
29.01.2024 20:00 – FT 4 : 3
Интер Майами
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
29 января 2024, 23:12 | Обновлено 29 января 2024, 23:17
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0

Аль-Хиляль – Интер Майами – 4:3. Мячи Месси и Суареса. Видео голов и обзор

Украинский защитник гостей Сергей Кривцов провел на поле 73 минуты

29 января 2024, 23:12 | Обновлено 29 января 2024, 23:17
602
0
Аль-Хиляль – Интер Майами – 4:3. Мячи Месси и Суареса. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В саудовском Эр-Рияде прошел товарищеский матч, в котором саудовский Аль-Хиляль одержал победу над Интером Майями со счетом 4:3.

У гостей один из голов забил звездный новичок Луис Суарес. Знаменитый аргентинец Лионель Месси отличился голом с пенальти, а также ассистом.

У команды из Флориды в основе вышел украинский защитник Сергей Кривцов и провел на поле 73 минуты, после чего был заменен. В одном из эпизодов Кривцов получил повреждение и оказался на газоне.

Бразилец Малком принес победу саудовской команде на 88-й минуте (4:3).

Товарищеский матч

Эль-Рияд (Саудовская Аравия), 29 января

Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Интер Майами (США) – 4:3

Голы: Митрович, 10, Аль-Хамдан, 13, Мишаэл, 44, Малком, 88 – Суарес, 34, Месси, 54 (пен), Руис, 55

Видео голов и обзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Малком (Аль-Хиляль).
55’
ГОЛ ! Мяч забил David Ruiz (Интер Майами).
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Лионель Месси (Интер Майами).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Михаэль (Аль-Хиляль).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Интер Майами).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Abdullah Al Hamddan (Аль-Хиляль).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Аль-Хиляль).
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Источник Sport.ua
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