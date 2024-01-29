Аль-Хиляль – Интер Майами – 4:3. Мячи Месси и Суареса. Видео голов и обзор

В саудовском Эр-Рияде прошел товарищеский матч, в котором саудовский Аль-Хиляль одержал победу над Интером Майями со счетом 4:3.

У гостей один из голов забил звездный новичок Луис Суарес. Знаменитый аргентинец Лионель Месси отличился голом с пенальти, а также ассистом.

У команды из Флориды в основе вышел украинский защитник Сергей Кривцов и провел на поле 73 минуты, после чего был заменен. В одном из эпизодов Кривцов получил повреждение и оказался на газоне.

Бразилец Малком принес победу саудовской команде на 88-й минуте (4:3).

Товарищеский матч

Эль-Рияд (Саудовская Аравия), 29 января

Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Интер Майами (США) – 4:3

Голы: Митрович, 10, Аль-Хамдан, 13, Мишаэл, 44, Малком, 88 – Суарес, 34, Месси, 54 (пен), Руис, 55

Видео голов и обзор матча