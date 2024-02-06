Месси объяснил свое отсутствие в матче Интер Майами в Гонконге

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал скандал, связанный с его неучастием в товарищеском матче «Интер Майами» против сборной лиги Гонконга (4:1).

«Не знаю, смогу ли я играть в следующем матче «Интер Майами» (7 февраля против японского «Висел Кобе». – Прим.), но я уже чувствую себя гораздо лучше. Сегодня во второй половине дня мы проведем тренировку, и я приму решение. Во время первой встречи в Саудовской Аравии я почувствовал проблему с приводной мышцей. Тогда мне сделали МРТ, которая ничего не обнаружила, но я почувствовал определенный дискомфорт. К сожалению, это футбол. Мы можем пропустить любой матч. Но я всегда хочу играть, особенно в матчах, которые мы проводим так далеко», – приводит слова аргентинца Foot Mercato.

Напомним, что правительство Гонконга требовало от организаторов поединка объяснений, почему Месси отсутствовал на поле. Для того чтобы провести этот матч, в Гонконге потратили огромные деньги, и аргентинец по контракту должен был сыграть минимум 45 минут.