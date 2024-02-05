Стало известно, почему Месси пропустил матч Интер Майами в Гонконге

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино объяснил отсутствие нападающего Лионеля Месси в товарищеском матче со сборной лиги Гонконга, завершившегося победой американского клуба – 4:1.

«Мы понимаем большое разочарование среди фанатов из-за отсутствия Месси и Суареса. Это было решение медицинской команды. Мы проверили их физическое состояние. Если бы мы вывели их на поле, то рисковали бы их физическим здоровьем.

Понимаем, что фанаты очень расстроены, и просим у них прощения. Мы хотели бы, чтобы было возможно вывести его на поле поиграть на какое-то время, однако риск был слишком высоким», — приводит слова Мартино South China Morning Post.

Отметим, что ранее правительство Гонконга потребовало от организаторов объяснить отсутствие Месси на поле. Все дело в том, что на проведение поединка был выделен грант в размере 15 млн гонконгских долларов (чуть менее 2 млн долларов), еще 1 млн гонконгских долларов были переведены стадиону, и по контракту аргентинец должен был провести на поле минимум 45 минут.