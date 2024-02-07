ВИДЕО. И Месси не помог. Интер Майами проиграл по пенальти Виссел Кобе

Американский «Интер Майами» после уверенной победы над сборной лиги Гонконга продолжил свое предсезонное турне, приехав в японский Токио и сыграв с «Виссел Кобе».

Перед матчем четверка экс-игроков «Барселоны» – Луис Суарес, Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба – встретились со своим бывшим партнером Андресом Иньестой, который после ухода из каталонского клуба на протяжении пяти лет выступал как раз за «Виссел Кобе».

На этом радостные впечатления для футболистов «Интер Майами» от визита в столицу Японии закончились. Ведь на футбольном поле они забить с игры не смогли, и основное время матча завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти более удачливыми оказались хозяева.

Отметим, что Месси вышел на замену на 60-й минуте, но помочь одержать победу своей команде не смог. Как аргентинец и не пробивал пенальти в послематчевой серии.