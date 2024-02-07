Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. И Месси не помог. Интер Майами проиграл по пенальти Виссел Кобе
Другие новости
07 февраля 2024, 16:47 |
490
0

ВИДЕО. И Месси не помог. Интер Майами проиграл по пенальти Виссел Кобе

В основное время команды голов не забили

07 февраля 2024, 16:47 |
490
0
ВИДЕО. И Месси не помог. Интер Майами проиграл по пенальти Виссел Кобе
Getty Images/Global Images Ukraine

Американский «Интер Майами» после уверенной победы над сборной лиги Гонконга продолжил свое предсезонное турне, приехав в японский Токио и сыграв с «Виссел Кобе».

Перед матчем четверка экс-игроков «Барселоны» – Луис Суарес, Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба – встретились со своим бывшим партнером Андресом Иньестой, который после ухода из каталонского клуба на протяжении пяти лет выступал как раз за «Виссел Кобе».

На этом радостные впечатления для футболистов «Интер Майами» от визита в столицу Японии закончились. Ведь на футбольном поле они забить с игры не смогли, и основное время матча завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти более удачливыми оказались хозяева.

Отметим, что Месси вышел на замену на 60-й минуте, но помочь одержать победу своей команде не смог. Как аргентинец и не пробивал пенальти в послематчевой серии.

По теме:
Полесье – Стьярнан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Колос – Пахтакор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо – Шкендия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Интер Майами товарищеские матчи Лионель Месси Виссел Кобе серия пенальти
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
Футбол | 07 февраля 2024, 00:05 7
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?

Испанский вратарь не теряет надежды вернуть место в старте

Украинский вингер выразил желание сыграть за английский гранд
Футбол | 07 февраля 2024, 16:45 1
Украинский вингер выразил желание сыграть за английский гранд
Украинский вингер выразил желание сыграть за английский гранд

Илья Квасница из «Руха» мечтает выступать за «Манчестер Сити»

Ворвался лидер. Забарного потеснили в компании самых скоростных в АПЛ
Футбол | 07.02.2024, 11:53
Ворвался лидер. Забарного потеснили в компании самых скоростных в АПЛ
Ворвался лидер. Забарного потеснили в компании самых скоростных в АПЛ
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
Футбол | 07.02.2024, 07:36
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
А Мудрик? Некоторые игроки Челси жалеют, что подписали длительные контракты
Футбол | 06.02.2024, 22:32
А Мудрик? Некоторые игроки Челси жалеют, что подписали длительные контракты
А Мудрик? Некоторые игроки Челси жалеют, что подписали длительные контракты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье
ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье
06.02.2024, 12:20 23
Футбол
Ман Сити вернул интригу, новый рейтинг WTA, Шахтер продлил Цуканова
Ман Сити вернул интригу, новый рейтинг WTA, Шахтер продлил Цуканова
06.02.2024, 06:23
Другие виды
Экс-чемпион мира – о травме Фьюри: «Синяк примерно недельной давности»
Экс-чемпион мира – о травме Фьюри: «Синяк примерно недельной давности»
06.02.2024, 17:25
Бокс
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
07.02.2024, 07:20
Футбол
Топ-клуб Австрии выкупил защитника сборной Украины. Известна сумма перехода
Топ-клуб Австрии выкупил защитника сборной Украины. Известна сумма перехода
05.02.2024, 16:33 6
Футбол
Пока Усик занят. Хрговичу нашли нового соперника
Пока Усик занят. Хрговичу нашли нового соперника
06.02.2024, 21:29
Бокс
Довбик ответил на вопрос, сыграет ли с Реалом в следующем матче
Довбик ответил на вопрос, сыграет ли с Реалом в следующем матче
06.02.2024, 17:26 7
Футбол
Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае
Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае
06.02.2024, 22:17 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем