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Major League Soccer
16 февраля 2024, 01:15 | Обновлено 16 февраля 2024, 01:17
138
0

Официально. Форвард Аталанты перешел в американский клуб

Луис Муриэль будет играть за Орландо Сити

16 февраля 2024, 01:15 | Обновлено 16 февраля 2024, 01:17
138
0
Официально. Форвард Аталанты перешел в американский клуб
ФК Орландо Сити. Луис Муриэль

Клуб МЛС «Орландо Сити» объявил о подписании форварда «Аталанты» Луиса Муриэля.

Колумбийский нападающий подписал с американским клубом контракт на три года.

С 2019 года 32-летний Луис играл за «Аталанту». В этом сезоне на его счету 6 голов и 1 ассист в 25 матчах за клуб во всех турнирах.

За карьеру он также играл в составе «Севильи», «Фиорентины», «Сампдории», «Удинезе», «Лечче», «Гранады» и «Депортиво Кали».

Муриэль забил за сборную Колумбии 8 голов за 45 матчей. Портал transfermarkt оценивает футболиста в 3,5 млн евро. В июне 2021 аналитики оценивали его в 30 млн евро.

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Луис Муриэль Орландо Сити Аталанта Major League Soccer (MLS) трансферы Серии A трансферы
Источник Sport.ua
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