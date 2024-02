Официально. Форвард Аталанты перешел в американский клуб

Клуб МЛС «Орландо Сити» объявил о подписании форварда «Аталанты» Луиса Муриэля.

Колумбийский нападающий подписал с американским клубом контракт на три года.

С 2019 года 32-летний Луис играл за «Аталанту». В этом сезоне на его счету 6 голов и 1 ассист в 25 матчах за клуб во всех турнирах.

За карьеру он также играл в составе «Севильи», «Фиорентины», «Сампдории», «Удинезе», «Лечче», «Гранады» и «Депортиво Кали».

Муриэль забил за сборную Колумбии 8 голов за 45 матчей. Портал transfermarkt оценивает футболиста в 3,5 млн евро. В июне 2021 аналитики оценивали его в 30 млн евро.

