Источник: Интер Майами подпишет сына аргентинской легенды

Американский «Интер Майами» вскоре подпишет аргентинского полузащитника «Аргентинос Хуниорс» Федерико Редондо, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, трансфер 21-летнего футболиста обойдется клубу Дэвида Бекхэма в 8 миллионов евро. Также «Аргентинос Хуниорс» в будущем получит 15% от потенциальной перепродажи талантливого игрока.

Интересно, что Федерико Редондо является сыном легендарного Фернандо Редондо, который в свое время выступал за мадридский «Реал», «Милан» и национальную сборную Аргентины.

В 2023 году Федерико Редондо провел 21 матч в чемпионате Аргентины, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.

