Источник: Интер Майами подпишет сына аргентинской легенды
Федерико Редондо будет играть вместе с Лионелем Месси
Американский «Интер Майами» вскоре подпишет аргентинского полузащитника «Аргентинос Хуниорс» Федерико Редондо, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, трансфер 21-летнего футболиста обойдется клубу Дэвида Бекхэма в 8 миллионов евро. Также «Аргентинос Хуниорс» в будущем получит 15% от потенциальной перепродажи талантливого игрока.
Интересно, что Федерико Редондо является сыном легендарного Фернандо Редондо, который в свое время выступал за мадридский «Реал», «Милан» и национальную сборную Аргентины.
В 2023 году Федерико Редондо провел 21 матч в чемпионате Аргентины, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.
🚨👚 Federico Redondo to Inter Miami, here we go! Deal sealed with Argentinos Juniors after verbal agreement last week as it’s all done for €8m package.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 13, 2024
There will be also 15% sell on clause as per @clmerlo.
Redondo will play next to Leo Messi. 🇦🇷
Deal set to be signed soon. pic.twitter.com/cg7hqmdfWI
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