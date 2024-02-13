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  4. Источник: Интер Майами подпишет сына аргентинской легенды
Major League Soccer
13 февраля 2024, 16:13 |
1177
0

Источник: Интер Майами подпишет сына аргентинской легенды

Федерико Редондо будет играть вместе с Лионелем Месси

13 февраля 2024, 16:13 |
1177
0
Источник: Интер Майами подпишет сына аргентинской легенды
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Редондо

Американский «Интер Майами» вскоре подпишет аргентинского полузащитника «Аргентинос Хуниорс» Федерико Редондо, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, трансфер 21-летнего футболиста обойдется клубу Дэвида Бекхэма в 8 миллионов евро. Также «Аргентинос Хуниорс» в будущем получит 15% от потенциальной перепродажи талантливого игрока.

Интересно, что Федерико Редондо является сыном легендарного Фернандо Редондо, который в свое время выступал за мадридский «Реал», «Милан» и национальную сборную Аргентины.

В 2023 году Федерико Редондо провел 21 матч в чемпионате Аргентины, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.

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трансферы Major League Soccer (MLS) Аргентинос Хуниорс Интер Майами Лионель Месси Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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