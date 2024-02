Муж Свитолиной объяснил ситуацию с якобы дракой, из-за которой получил бан

10 февраля стало известно о том, что французский теннисист и муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной Гаэль Монфис получил дисквалификацию на турнире UTR в Осло (Норвегия).

Причиной наказания Монфиса стало нарушение им правил поведения по отношению к супервайзеру турнира. Якобы между мужчинами случилась драка.

Монфис прокомментировал случившееся:

«Я хочу рассказать всем о том, что произошло в UTS в Осло. Как говорится в сообщении, поступившем непосредственно от организаторов, с моей стороны не было никакого злого умысла или негатива. Ни оскорблений, ни насилия.

Однако во время наших шуток в раздевалке Стефан, к сожалению, получил травму. В мои намерения никогда не входило причинить боль или вред, и, к счастью, Стефан это знает. Люди, которые знают меня, знают, что это не в моем характере.

Мы со Стефаном пожали друг другу руки и пошли дальше.

Дисквалификация создает впечатление, что за кулисами произошла какая-то проблема или ссора, но на самом деле это не так, это был несчастный случай и ничего больше», – написал Гаэль в своем Twitter.

I want to tell everyone what happened at UTS in Oslo. As per the release from UTS directly, there was no malice or negativity on my part. No abuse, no violence.



However, whilst joking around in the locker room, Stephane was unfortunately hurt. It was never my intention to hurt…