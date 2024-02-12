Муж Свитолиной объяснил ситуацию с якобы дракой, из-за которой получил бан

10 февраля стало известно о том, что французский теннисист и муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной Гаэль Монфис получил дисквалификацию на турнире UTR в Осло (Норвегия).

Причиной наказания Монфиса стало нарушение им правил поведения по отношению к супервайзеру турнира. Якобы между мужчинами случилась драка.

Монфис прокомментировал случившееся:

«Я хочу рассказать всем о том, что произошло в UTS в Осло. Как говорится в сообщении, поступившем непосредственно от организаторов, с моей стороны не было никакого злого умысла или негатива. Ни оскорблений, ни насилия.

Однако во время наших шуток в раздевалке Стефан, к сожалению, получил травму. В мои намерения никогда не входило причинить боль или вред, и, к счастью, Стефан это знает. Люди, которые знают меня, знают, что это не в моем характере.

Мы со Стефаном пожали друг другу руки и пошли дальше.

Дисквалификация создает впечатление, что за кулисами произошла какая-то проблема или ссора, но на самом деле это не так, это был несчастный случай и ничего больше», – написал Гаэль в своем Twitter.