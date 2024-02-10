Нарушил – отвечай. Муж Свитолиной дисквалифицирован на выставочном турнире

Французский теннисист Гаэля Монфиса получил дисквалификацию на выставочного турнира UTS, который проходит в Осло.

Причиной наказания мужа украинской теннисистки Элины Свитолиной стало нарушение им правил поведения по отношению к супервайзеру турнира.

Монфиса в турнире заменит его соотечественник Люка Пуй.

Гаэль Монфис в первой игре на турнире UTS проиграл Алексу де Минауру – 0:3 (12:15, 8:17, 9:16). Заметим, что на турнире теннисисты выясняют отношения между собой в мини-встречах продолжительностью по 8 минут до трех побед.