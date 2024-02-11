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Вест Хэм
11.02.2024 16:00 – FT 0 : 6
Арсенал
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Англия
11 февраля 2024, 18:01 | Обновлено 11 февраля 2024, 18:06
532
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Арсенал без Зинченко отгрузил 6 мячей Вест Хэму в лондонском дерби

«Канониры» обыграли «молотобойцев» со счетом 6:0 и приблизились к «Ман Сити» и «Ливерпулю»

11 февраля 2024, 18:01 | Обновлено 11 февраля 2024, 18:06
532
4
Арсенал без Зинченко отгрузил 6 мячей Вест Хэму в лондонском дерби
Getty Images/Global Images Ukraine

11 февраля состоялся матч 24-го тура АПЛ между командами «Вест Хэм» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу «канониров».

Голами за гостей отличились Вильям Салиба (32), Букайо Сака (41, 63), Габриэл (44), Леандро Троссард (45+2) и Деклан Райс (66).

Украинский футболист «Арсенала» Александр Зинченко не попал в заявку на поединок из-за травмы икроножной мышцы.

Сейчас подопечные Артеты занимают 3-е место в таблице чемпионата Англии. У команды 52 очка. Столько же и у «Манчестер Сити», однако «горожане» находятся выше из-за дополнительных показателей. Лидером АПЛ является «Ливерпуль» с 54 пунктами.

«Молотобойцы» располагаются на 8-й позиции с 36 баллами.

АПЛ. 24-й тур. 11 февраля

Вест Хэм – Арсенал – 0:6

Голы: Салиба, 32, Сака, 41, 63, Габриэл, 44, Троссард, 45+2, Райс, 66

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Вест Хэм Арсенал Лондон Вест Хэм - Арсенал Александр Зинченко Вильям Салиба Букайо Сака Леандро Троссард Деклан Райс Габриэл дос Сантос Магальяес
Источник Sport.ua
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Octopus
6 забитых, у Хаверца с Мартинелли ни голов, ни ассистов, вот где ржака.
Арсеналу не хватило 7-го гола, чтоб выйти на второе место.
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CheMP
страшно даже представить,каким бы мог быть счёт,если бы играл Зинченко...
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