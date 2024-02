Арсенал без Зинченко отгрузил 6 мячей Вест Хэму в лондонском дерби

11 февраля состоялся матч 24-го тура АПЛ между командами «Вест Хэм» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу «канониров».

Голами за гостей отличились Вильям Салиба (32), Букайо Сака (41, 63), Габриэл (44), Леандро Троссард (45+2) и Деклан Райс (66).

Украинский футболист «Арсенала» Александр Зинченко не попал в заявку на поединок из-за травмы икроножной мышцы.

Сейчас подопечные Артеты занимают 3-е место в таблице чемпионата Англии. У команды 52 очка. Столько же и у «Манчестер Сити», однако «горожане» находятся выше из-за дополнительных показателей. Лидером АПЛ является «Ливерпуль» с 54 пунктами.

«Молотобойцы» располагаются на 8-й позиции с 36 баллами.

АПЛ. 24-й тур. 11 февраля

Вест Хэм – Арсенал – 0:6

Six of the best 💛 pic.twitter.com/XWrKhjg038