Арсенал без Зинченко отгрузил 6 мячей Вест Хэму в лондонском дерби
«Канониры» обыграли «молотобойцев» со счетом 6:0 и приблизились к «Ман Сити» и «Ливерпулю»
11 февраля состоялся матч 24-го тура АПЛ между командами «Вест Хэм» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу «канониров».
Голами за гостей отличились Вильям Салиба (32), Букайо Сака (41, 63), Габриэл (44), Леандро Троссард (45+2) и Деклан Райс (66).
Украинский футболист «Арсенала» Александр Зинченко не попал в заявку на поединок из-за травмы икроножной мышцы.
Сейчас подопечные Артеты занимают 3-е место в таблице чемпионата Англии. У команды 52 очка. Столько же и у «Манчестер Сити», однако «горожане» находятся выше из-за дополнительных показателей. Лидером АПЛ является «Ливерпуль» с 54 пунктами.
«Молотобойцы» располагаются на 8-й позиции с 36 баллами.
АПЛ. 24-й тур. 11 февраля
Вест Хэм – Арсенал – 0:6
Голы: Салиба, 32, Сака, 41, 63, Габриэл, 44, Троссард, 45+2, Райс, 66
Full-time. pic.twitter.com/EnalwExaxN— West Ham United (@WestHam) February 11, 2024
Six of the best 💛 pic.twitter.com/XWrKhjg038— Arsenal (@Arsenal) February 11, 2024
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