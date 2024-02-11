Англия11 февраля 2024, 11:08 |
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Вест Хэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 февраля в 16:00 матч чемпионата Англии
11 февраля 2024, 11:08 |
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В воскресенье, 11 февраля, состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вест Хэм» и «Арсенал».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Лондон».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Вест Хэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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