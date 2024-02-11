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Чемпионат Англии
Вест Хэм
11.02.2024 16:00 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 февраля 2024, 11:08 |
63
0

Вест Хэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 февраля в 16:00 матч чемпионата Англии

11 февраля 2024, 11:08 |
63
0
Вест Хэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Вест Хэм – Арсенал

В воскресенье, 11 февраля, состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вест Хэм» и «Арсенал».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Лондон».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Вест Хэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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