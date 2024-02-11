11 февраля на «Лондон Стэдиум» пройдет матч 24-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Вест Хэм» сыграет против «Арсенала». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Вест Хэм

Команда в прошлом сезоне, откровенно не блистая в АПЛ, смогла реабилитироваться закономерной, очень солидной и достойной победой в Лиге конференций. Сейчас молотобойцы снова хороши на международной арене. Они досрочно выиграли первое место в своей группе уже Лиги Европы, и теперь стартуют в плей-офф позже. При этом подопечные Мойеса уже покинули другие турниры. Они получили 1-5 в Кубке Лиги от Ливерпуля, а в кубке все закончилось 0-1 в переигровке с середняком Чемпионшипа, Бристоль Сити. Эта неудача пришлась на спад и в Премьер-Лиге, когда были только ничьи с Брайтоном, Шеффилд Юнайтед и Борнмутом. В прошлое воскресенье провели поединок на поле МЮ - и разгромно, 0-3, уступили.

Арсенал

Клуб в прошлом сезоне смог наконец-то продемонстрировать ощутимый результат в Премьер-Лиге. До конца конкурировать с Манчестер Сити в итоге так и не получилось из-за ряда неудач весной. Но при этом финишировали на втором месте - такого не было со времен Венгера. Теперь нужно было показать, что это не разовый всплеск, а выход на новый уровень. Зинченко и компания выиграла Суперкубок страны и прекрасно вернулись в Лигу чемпионов, уверенно выиграв свою группу. Правда, были неудачи в обоих английских кубках. Но это компенсировали хорошей игрой в АПЛ, где получилось выиграть первый круг. Но стабильности парням Артеты не хватает, и несколько болезненных поражений отбросили столичный клуб за спину конкурентов. Но в прошлом туре выиграли у Ливерпуля 3-1.

Статистика личных встреч

У канониров было 6 побед при единственной ничьей. Но сначала в апреле прошлого года хаммерс взяли ничью, а потом дважды, в кубке и чемпионате, обыгрывали канониров.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в молотобойцев. Они сейчас не в форме, и такого соперника Зинченко и компания обыграют при форе -1 гол (коэффициент - 1,89).